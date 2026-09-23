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Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty
Christian Guinin

Jüngste Kritik überzogen? Beeindruckende Statistiken von Florian Wirtz beim FC Liverpool

Premier League
F. Wirtz
Liverpool

Nach den jüngsten Auftritten prasselt fast täglich neue Kritik auf Florian Wirtz ein. Dabei ist der deutsche Nationalspieler für den FC Liverpool wichtiger, als es auf den ersten Blick erscheint.

Wie aus Zahlen des Datenanbieters OPTA hervorgeht, gehört Wirtz in der laufenden Saison in der Premier League in drei Kategorien zur absoluten Spitze: Pressingmomente in der gegnerischen Hälfte, Läufe in die Tiefe und Abwehrreihen durchbrechende Pässe.

Dabei ist er sogar der einzige Spieler im englischen Oberhaus, welcher sich in allen drei Statistiken unter den Top Ten befindet. Bei Läufen in die Tiefe (34) belegt er ligaweit den ersten Rang, in Sachen Pressing (181) und Abwehrreihen durchbrechende Pässe (16) landet er auf den Plätzen sieben und acht.

Die Zahlen erstaunen vor allem deshalb, da sich Wirtz jüngst einer Welle an Kritik ausgesetzt sah. Liverpools Klub-Ikone Jamie Carragher etwa fällte nach dem Spiel der Reds gegen den AFC Bournemouth am vergangenen Wochenende (1:0) ein vernichtendes Urteil über den deutschen Offensivspieler in seinem Sky-Podcast.

Wirtz war von LFC-Coach Andoni Iraola gegen die Cherries in die Startelf beordert worden, konnte allerdings kaum nennenswerte Akzente setzen. Nach 71 Minuten nahm ihn der Spanier für Youngster Trey Nyoni vom Platz.

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images

Wer äußerte Kritik an Florian Wirtz?

Carragher bemängelte im Anschluss, dass der Auftritt von Wirtz erneut "richtig schlecht" gewesen sei. "Da ist einfach nichts. Da passiert überhaupt nichts. Das war eine der schlechtesten Leistungen, die ich je von ihm im Liverpool-Trikot gesehen habe." Der ehemalige englische Nationalverteidiger äußerte darüber hinaus die Sorge, dass die schlechten Leistungen nicht nur auf ein einfaches Formtief zurückzuführen seien.

"Ich glaube, dass Wirtz seit seinem Wechsel nach Liverpool nicht nur einfach in schlechter Form ist. Ich glaube, dass das, was wir sehen, genau das ist, was er ist. Und ich habe mir schon vor etwa zwölf Monaten Sorgen um ihn gemacht", führte Carragher seinen Gedankengang weiter aus.

Ähnlich bewertete Dietmar Hamann die Situation. Dieser sprach davon, dass mittlerweile "auch die Engländer drauf gekommen, dass es aussieht, als wäre es ein großes Missverständnis, was da passiert ist zwischen Liverpool und Wirtz. Wenn das so weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dann wird irgendwann die Reißleine gezogen."

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Wie lange steht Florian Wirtz noch beim FC Liverpool unter Vertrag?

Die nackten Zahlen sprechen dabei nicht unbedingt für den 23-Jährigen. Nachdem er sich zum Ende der vergangenen Saison immer besser ins Team integriert hatte und endlich eingespielt zu sein schien, scheint in der laufenden Spielzeit die Blockade zurück zu sein.

Wettbewerbsübergreifend sechsmal stand Wirtz bisher auf dem Platz, wobei er keinen eigenen Treffer und nur eine einzige Vorlage verbuchen konnte. Seine Gesamtbilanz für die Reds sieht nur unwesentlich besser aus - in 55 Pflichtspielen kommt er auf sieben Tore und elf Assists.

Dabei gibt es bei aller Kritik auch Rückendeckung. Sein ehemaliger Liverpool-Teamkollege Andy Robertson offenbarte im 'Stick to Football'-Podcast, dass de Klub unmittelbar nach der Ankunft von Wirtz im Sommer 2025 mit dem schweren Verlust des tragisch verunglückten Diogo Jota hatte umgehen müssen. Das, so der Schotte, habe die Integration in die Mannschaft massiv erschwert.

"Wenn ich über die Neuverpflichtungen spreche. Sie kommen in einen neuen Verein, dessen Herz gebrochen wurde. Für diese Spieler hat mir das extrem Leid getan, weil sie für viel Geld gewechselt sind und Monate gebraucht haben, bis sie sich an alles gewöhnen konnten. Wir alle haben uns in dieser Zeit nicht um Fußball gekümmert, weil wir einen wichtigen Menschen und Freund verloren haben."

Wirtz war im Sommer 2025 für die damalige Rekordablöse von 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gewechselt. Bei Liverpool hat er noch ein bis zum 30. Juni 2030 gültiges Arbeitspapier.

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Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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