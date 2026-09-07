Journalist mit kuriosem Geschenkt für Jose Mourinho von Real Madrid: Was dahinter steckt

Es war der 28. April 2010 und Mourinho sollte später von der "schönsten Niederlage seines Lebens" und einem "historischen Wunder" sprechen. Was war passiert? Mourinho und Inter Mailand traten acht Tage nach einem 3:1 im Hinspiel gegen Titelverteidiger und Topfavorit FC Barcelona zum Rückspiel an.

Doch obwohl Barca auch noch von einer 60-minütigen Überzahl nach dem Platzverweis gegen Thiago Motta profitierte, kam die Mannschaft von Pep Guardiola gegen Mourinhos Gameplan, der darin bestand, Lionel Messi nicht mitspielen zu lassen - nicht über ein 1:0 hinaus. Der Jubel des portugiesischen Trainers wurde zum Instant Classic der Fußballgeschichte.

Mit erhobenem Zeigefinger stürmte Mourinho auf den Rasen des Camp Nou und feierte ekstatisch mit seinen Spielern. Davon fühlte sich der eine oder andere Katalane wohl so sehr provoziert, dass die Sprinkleranlagen eingeschaltet wurden, offenbar zu dem Zweck, die Inter-Party zu beenden und Mourinho und Co. zu verscheuchen.

Inter holte wenige Wochen später den Titel mit einem 2:0-Finalsieg gegen Louis van Gaals FC Bayern München.

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Mission impossible? Mission accomplished!

"Die Mission ist sehr schwierig. Es ist fast unmöglich, Mourinho hier ein Geschenk zu überreichen", sagte Palmeri in einem Handy-Video. "Es ist schwierig, aber wir werden es versuchen."

Der Versuch gelang. Mourinho freute sich, nahm das Geschenk an und schüttelte Palmeri die Hand, ehe er lächelnd den PK-Raum in Madrid verließ.

Am Dienstag kommt es im Rahmen des ersten Spieltags der Ligaphase der Champions League zum Aufeinandertreffen von Mourinhos aktuellem Klub Real mit seinem Ex-Verein Inter. Anders als mit dem italienischen Topklub gelang Mourinho mit den Königlichen bislang kein Triumph in der europäischen Königsklasse. 2010 verließ der heute 63-Jährige Mailand für Madrid und blieb dort bis 2013. In diesem Sommer heuerte er zum zweiten Mal bei Spaniens Rekordmeister an.