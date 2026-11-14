Joshua Kimmich zeigt eindrucksvoll, wie wichtig er noch für die DFB-Elf sein kann

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Dank eines über weite Strecken überzeugenden Auftritts gegen Serbien wahrt das DFB-Team seine Chance auf das Viertelfinale in der Nations League. Beim 3:1 (2:0)-Sieg in Belgrad spielt sich ein Debütant direkt in den Mittelpunkt und könnte Deutschland künftig mit einer jahrelang verlorenen Qualität bereichern.

Darüber hinaus ist Kapitän Joshua Kimmich zurück in der Startelf und stellt unter Beweis, dass das Zusammenspiel in der Zentrale auch mit ihm als Schalter und Walter ganz wunderbar funktioniert. Für einen Sommer-Neuzugang des FC Bayern München könnte derweil es eng werden. Die Erkenntnisse vom Freitagabend.

DFB-Team: Brajan Gruda begeistert bei seinem verspäteten Debüt

Schon bei seiner Vorstellung als neuer Bundestrainer im Spätsommer hatte Jürgen Klopp durchklingen lassen, dass das Flügelspiel unter seiner Regie wieder vermehrt in den Fokus rücken würde. Während Vorgänger Julian Nagelsmann in Leroy Sane oder Jamie Leweling oftmals nur einen nominellen Außenstürmer aufbot und stattdessen eher die Halbräume mit dem kreativen Duo aus Jamal Musiala und Florian Wirtz beackern ließ, gab Klopp schnell zu verstehen, dass er hinsichtlich der offensiven Ausrichtung einen anderen Weg einschlagen würde.

"Jede Mannschaft kann das Spiel eng machen, die Spielmacher der heutigen Zeit spielen auf dem Flügel", meinte Klopp damals und gab damit die durchaus treffende Diagnose dafür, dass das Offensivspiel der deutschen Mannschaft in den letzten Jahren oftmals lahmte und für Gegner ausrechenbar wirkte. Vor allem gegen tiefstehende Kontrahenten, deutlich erkennbar beispielsweise beim WM-Aus gegen Paraguay, tat sich das DFB-Team immer wieder schwer. Es fehlte schlichtweg an Tempo und Qualitäten im Eins gegen Eins, um die durchaus vorhandene Kreativität aus dem Zentrum in Zählbares umzumünzen.

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In den ersten vier Spielen unter Klopp durften sich folglich diverse Kandidaten auf den offensiven Außenbahnen probieren. In der Länderspielpause Anfang Oktober bot der Bundestrainer mit Bayern Münchens Lennart Karl, Kölns Said El Mala, Freiburgs Derry Scherhant, Brentfords Kevin Schade und Barcelonas Karim Adeyemi fünf verschiedene Spieler auf, die allesamt gute Ansätze zeigten, allerdings nicht restlos zu überzeugen wussten.

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Gegen Serbien gab nun Brajan Gruda sein lang erwartetes Debüt im DFB-Trikot. Klopp hatte den Leipziger eigentlich schon in sein erstes Aufgebot berufen, allerdings hatte eine Bauchmuskelzerrung den Plänen damals kurzfristig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zuvor hatte der Bundestrainer immer wieder betont, dass der "Straßenfußballer" Gruda in seinen Plänen eine große Rolle spiele und er ihn schon seit einigen Jahren ganz oben auf seiner Beobachtungsliste hätte. "Er ist ein geiler Zocker, der sein Potenzial bisher noch nicht ausgeschöpft hat. Das muss er auch nicht in dem Alter, aber er hat ganz viele positive Zeichen gesendet", meinte Klopp.

Mit reichlich Vorschusslorbeeren geschmückt, stellte der 22-Jährige dies am Freitagabend dann eindrucksvoll unter Beweis. Immer wieder fügte sich Gruda gut in das Kombinationsspiel der deutschen Mannschaft ein, versuchte sein Tempo für schnelle Vorstöße zu nutzen oder ging ins Eins gegen Eins gegen den teilweise völlig überforderten serbischen Linksverteidiger Petar Sukacev. Bereits in Halbzeit eins hätte nach einem dieser Tempo-Dribblings ein Assist herausspringen können, hätte Kai Havertz seinen Kopfball nach einer punktgenauen Flanke Grudas nicht kläglich am Tor vorbeigesetzt.

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Nach der Pause krönte der Leipziger seine Leistung dann mit einem tollen Sololauf über mehr als 50 Meter, den er mit einem ebenso sehenswert wie trockenen Abschluss von der Strafraumkante aus unhaltbar vollendete. Laut dem Statistik-Portal OPTA waren von Grudas 14 Dribblings gegen Serbien am Ende neun erfolgreich - ein Wert, der in den letzten zehn Jahren im DFB-Dress nur ein einziges Mal erreicht wurde. Nämlich von Jamal Musiala bei der WM 2022 - damals konnte der Bayern-Star sogar 13 erfolgreiche Dribblings vorweisen.

Von Klopp gab es nach Abpfiff entsprechend viel Lob für Grudas erstes Spiel für die Profis. Eine "Wahnsinns"-Performance habe der Offensivspieler gezeigt, befand der Bundestrainer. Für den hilflosen Sukacev hatte Klopp hingegen nur noch Mitleid übrig: "Der Linksverteidiger, der ist ein armer Kerl!"

Getty Images

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DFB-Team: Im neuen Mittelfeld klappt es auch mit Joshua Kimmich

Zumindest in den zurückliegenden beiden Spielen wurde Joshua Kimmich im DFB-Team scheinbar nicht sonderlich vermisst. Nachdem der Kapitän von Bundestrainer Jürgen Klopp sowohl im Hinspiel gegen Serbien als auch im Rückspiel gegen Griechenland nicht ins Aufgebot berufen worden war, bildeten Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Florian Wirtz in beiden Begegnungen das Dreiergespann im Mittelfeld.

Und alle drei machten ihre Sache überwiegend gut. Pavlovic in der Kimmich-Rolle als Sechser und Bischof (in seinem erst zweiten Länderspiel) sowie Wirtz in den Halbräumen harmonierten fantastisch miteinander. Bezeichnenderweise entstand Bischofs 1:0 im Hinspiel gegen die Serben aus einer Kombination des Trios (in Kooperation mit dem Torpfosten). Das 2:0 erzielte dann Wirtz.

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"Wir drei haben uns gut verstanden", sagte Bischof. Wirtz habe es "sehr, sehr viel Spaß gemacht", mit Bischof zusammenzuspielen. "Er bewegt sich sehr, sehr clever in den Räumen und ist sehr gut am Ball." Keeper Jonas Urbig befand derweil, "dass die Verbindung von Pavlo und Tom super funktioniert hat. Sie haben das Spiel sehr gut gelenkt."

Kimmich wiederum war zum Zuschauen verdammt und musste nicht nur mit ansehen, wie seine beiden Bayern-Teamkollegen und Wirtz dem DFB-Spiel ihre Stempel aufdrückten, sondern wie nur kurze Zeit später einschlägige Experten wieder aus ihren Löchern gekrochen kamen, um den grundsätzlichen Einfluss des 31-Jährigen auf das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Frage zu stellen.

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Ein Umstand, den auch Klopp vor dem Rückspiel gegen die Serben deutlich kritisierte. "Es ist nicht so einfach, sich über die Leistung zweier junger Spieler (Pavlovic und Bischof; Anm. d. Red.) - berechtigterweise, weil sie es einfach gut gemacht haben - zu freuen, aber dann die Geschichte daraus gemacht wird: 'Was heißt das dann für Kimmich?'", erklärte der Bundestrainer und betonte: "Nichts! Weil Jo Kimmich ein super Spieler ist. Es heißt nichts!"

Und wer hätte es gedacht: Am Freitagabend in Belgrad zeigte der Mann vom FC Bayern München, welche Qualität er besitzt und wie wichtig er für die deutsche Mannschaft auch in Zukunft noch sein kann. Nicht nur sammelte er wie gewohnt die meisten Ballkontakte und spielte die meisten Pässe aller eingesetzte Akteure. Er präsentierte sich nach seiner Rückkehr direkt auch wieder als zentrale Schaltstelle des DFB-Spiels über die nahezu jeder gefährliche Angriff lief. Kurz gesagt: Im Mittelfeld scheint es auch mit dem Kapitän ganz gut zu funktionieren.

Getty Images

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DFB-Team: Der Positionskampf links hinten ist völlig offen

Während sich Jürgen Klopp rechts hinten in der Viererkette allem Anschein nach auf Phillip Treu als neue Stammkraft festgelegt zu haben scheint - immerhin stand der Freiburger in vier von fünf Nations-League-Spielen in der Startelf und machte seine Sache dabei grundsolide -, ist das Rennen auf Linksverteidiger-Position offen wie lange nicht mehr.

Drei Optionen stehen dem Bundestrainer in der Theorie zur Verfügung, wobei Nathaniel Brown - wohl auch wegen seines sommerlichen Wechsels von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern München - anfangs die klar besten Chancen zugerechnet wurden. Zumindest mussten sich David Raum (RB Leipzig) und Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) sich in den beiden Auftaktspielen gegen die Niederlande und Griechenland zunächst hinten anstellen. Brown bekam den Vorzug.

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Seitdem scheint sich das Blatt allerdings deutlich zu Gunsten des Stuttgarters gewendet zu haben. Gegen Serbien stand Mittelstädt nun zum zweiten Mal in Folge in der ersten Elf, und zum zweiten Mal in Folge machte der 29-Jährige ein richtig gutes Spiel. Nachdem er schon zum im Hinspiel gegen Serbien als Vorbereiter für Florian Wirtz in Erscheinung getreten war, legte Mittelstädt am Freitag nach.

Direkt vor dem 1:0 holte er mit einem beherzten Vorstoß die Ecke heraus, welche er nur wenige Augenblicke später höchstselbst in den Strafraum beförderte. Dort fand er schließlich Kai Havertz, über den das Leder wiederum zu Serbiens Srdan Babic gelangte, welcher den eigentlich eher unplatzierten Kopfball unhaltbar ins eigene Tor abfälschte. Überhaupt schaltete sich Mittelstädt in viele gute Angriffe des DFB-Teams ein, sorgte mit Flanken in den gegnerischen Sechzehner immer wieder für Gefahr und ließ darüber hinaus auch hinten nichts anbrennen.

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Zumindest fürs Erste dürfte der Stuttgarter den Platz links hinten in der Viererkette für sich beansprucht haben. Zeigt Mittelstädt weiterhin konstant so gute Leistungen, wird sich Klopp schwer tun, Argumente für eine Rückkehr von Brown oder Raum zu finden.

IMAGO

DFB-Team: Die aktuelle Tabelle in der Nations League