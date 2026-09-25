Nach dem 1:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande war auch ein Fehlschuss von Karim Adeyemi Thema. Der Angreifer des FC Barcelona hatte in der 39. Minute die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen, vergab nach einem Querpass von Nathaniel Brown (FC Bayern München) aus kürzester Distanz jedoch freistehend. Anstatt den Ball ins nahezu leere Tor zu schieben, busgierte Adeyemi die Kugel rund zwei Meter über den Kasten.

Joshua Kimmich nahm es seinem Teamkollegen in einem launigen Interview anschließend nicht krumm.

"Das passiert. Ich bin der Letzte, der ihm da einen Vorwurf machen kann, dafür mache ich zu wenig Tore. Natürlich wäre es schön gewesen, da das 2:0 zu machen, trotzdem sieht das für den Laien vielleicht so einfach aus. Aber wenn du aus dem Vollsprint kommst und der Ball kommt - es war sehr, sehr gut von Nene (Brown) gemacht - so leicht in den Rücken gespielt", sagte der DFB-Kapitän vom FC Bayern München und witzelte: "Er versucht ihn dann mit links zu drücken aus vollem Lauf ... Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man so schnell läuft, weil ich nie auf die Pace komme, deswegen: kein Vorwurf. Er selbst ärgert sich sehr, aber am Ende geht es um die nächste Chance und nicht um die letzte."

Wie hat Jürgen Klopp auf Karim Adeyemis Fehlschuss reagiert?

Deutlich weniger entspannt hatte Jürgen Klopp die Szene während des Spiels genommen, der an der Seitenlinie wild gestikulierte und die Hände mit weit geöffnetem Mund vor dem Gesicht zusammenschlug. Dabei drehte sich der neue Bundestrainer in Richtung seines Trainerteams um, was für Gelächter sorgte. "Von zehn macht der neun rein. Das weiß er selbst", erklärte Experte Lothar Matthäus bei RTL.

In Spanien, Adeyemis neuer Wahlheimat, sorgte die verpasste Großchance ebenfalls für Gesprächsstoff. "Was für ein Fehlschuss von Adeyemi! Brown serviert ihm den Ball auf dem Silbertablett und er musste ihn eigentlich nur noch ins Tor schieben. Doch er schoss über das Tor", schrieb die Marca. Die AS titelte: "Adeyemi vergibt eine hundertprozentige Torchance."

Letztlich war es Deutschland nicht vergönnt, Klopp einen Sieg zum Debüt zu bescheren. In der zweiten Minute Nachspielzeit egalisierte Liverpools Cody Gakpo den Führungstreffer von Felix Nmecha (32.).

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