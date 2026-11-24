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Kurz nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern verletzte sich Harry Kane schwer. Damit reiht sich der 33-jährige Torjäger gewissermaßen in einen traurigen Kreis ein.

Den Machtzirkel des FC Bayern scheint aktuell vor allem ein Thema umzutreiben: Wann rechtfertigt Jamal Musiala sein immenses Gehalt? Beziehungsweise besser: Wird er es überhaupt jemals rechtfertigen? Der 23-Jährige verlängerte seinen Vertrag im Februar 2025 vorzeitig bis 2030 und stieg mit einem Jahressalär von kolportierten 25 Millionen Euro zum absoluten Topverdiener auf.

Keine fünf Monate später brach sich Musiala das Wadenbein, seit seinem Comeback folgten etliche Rückschläge, ehe in diesem Sommer schließlich seine neurologische Dysfunktion öffentlich wurde. Zuletzt fehlte er zwei Monate wegen eines Muskelfaserrisses. "Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, das er hier in diesem Stadion sehr oft gezeigt hat", sagte Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge am Freitag. Und wenn dem so sein wird, dann sei sein Gehalt "nicht mehr darstellbar", dann müsse eine Anpassung diskutiert werden.

Die bereits von Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen losgetretenen Debatten bekamen durch Rummenigges harte Worte eine ganz neue Dimension. Nie zuvor hatte der FC Bayern einen einvernehmlich geschlossenen Vertrag öffentlich derart in Frage gestellt. Musiala ist wegen seiner ungewöhnlichen Erkrankung ein Sonderfall. Tatsächlich wurde es beim FC Bayern zuletzt aber gewissermaßen zur traurigen Tradition, dass sich Spieler nach besonders lukrativen Verlängerungen entweder verletzen oder aus anderen Gründen nicht mehr an das Niveau heranreichen, das sie zuvor gezeigt hatten.

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Gnabry, Coman und Goretzka bauten nach ihren Verlängerungen ab

2020 gewann der FC Bayern das Sextuple. Die Münchner waren damals die beste Mannschaft Europas und eine zukunftsträchtige noch dazu. Etliche Schlüsselspieler befanden sich im besten Fußballeralter. Entsprechend begehrt waren sie international und entsprechend gut waren ihre Verhandlungspositionen, als sich ihre Verträge dem Ende entgegen neigten.

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Die damalige Klubführung um Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wollte die Erfolgsmannschaft unbedingt zusammenhalten - und streckte sich dafür finanziell. Nacheinander verlängerten Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Kingsley Coman. Alle vier machten dabei gewaltige Gehaltssprünge, verdienten fortan zwischen 17 und 20 Millionen Euro und zählten damit zu den Topverdienern.

Während sich Kimmich als Leistungsträger etablierte, knüpften Goretzka, Coman und Gnabry nie mehr an ihre einstigen Leistungen an und galten bald allesamt als Verkaufskandidaten. Die Gründe dafür waren unterschiedlich: Coman und Gnabry hatten mit wiederkehrenden Verletzungsproblemen zu kämpfen, Goretzkas Spielweise passte immer weniger zur allgemeinen Entwicklung des (Münchner) Fußballs.

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Zwar auf einem insgesamt niedrigeren Niveau, aber verhältnismäßig womöglich noch krasser war der Einbruch bei Eric Maxim Choupo-Moting. Im Alter von 33 Jahren bekam der Stürmer Anfang 2023 einen neuen Vertrag samt Gehaltsverdoppelung auf kolportierte etwa zehn Millionen Euro. In den darauffolgenden eineinhalb Jahren erzielte er nur noch fünf Tore, dann verließ er München ablösefrei. Coman wurde 2025 weit unter Marktwert verkauft, Goretzka verabschiedete sich ablösefrei und Gnabry verlängerte mit Gehaltseinbußen.

IMAGO

FC Bayern: Wie Musiala fällt auch Davies regelmäßig aus

So wie sich Kahn und Salihamidzic einst bei Kimmich, Goretzka, Coman und Gnabry streckten, so streckten sich ihre Nachfolger Max Eberl und Christoph Freund in den vergangenen zwei Jahren nacheinander bei abermals Kimmich (Verlängerung bis 2029), Alphonso Davies (2030), Jamal Musiala (2030), Dayot Upamecano (2030) und Harry Kane (2029).

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Auch diese Deals erschienen zum jeweiligen Zeitpunkt allesamt nachvollziehbar. Kimmich und Upamecano rechtfertigten Stand jetzt auch ihre Verlängerungen. Davies dagegen eilt (beziehungsweise besser: humpelt) seit seiner Unterschrift wie sein guter Kumpel Musiala von einem gesundheitlichen Rückschlag zum nächsten. Just als Davies Anfang dieser Saison wieder in Form gefunden hatte, zog er sich bei Kanadas Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss zu.

Auf Kane wartet die längste Verletzungspause seiner Profikarriere

Nun traf der "Fluch" auch Kane. Nach monatelangen Verhandlungen verlängerte der 33-jährige Torjäger aus England seinen auslaufenden Vertrag Anfang November bis 2029 samt Gehaltserhöhung auf kolportierte 29 Millionen Euro, das höchste Salär in der Geschichte des FC Bayern. Und dann? Zwei torlose Auftritte und der Syndesmoseriss gegen den 1. FC Köln. Kane wurde bereits operiert und fällt rund drei Monate aus.

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Auf ihn wartet nun die längste Verletzungspause seiner Profikarriere. Bislang fehlte Kane laut der Datenbank von Transfermarkt nie länger als 68 Tage am Stück (2020 wegen eines Muskelrisses im Oberschenkel). Wie schnell findet er nach seiner Genesung zurück zu alter Stärke? Langfristig sind bei Kane die Hoffnungen diesbezüglich deutlich größer als bei Musiala und wohl auch beim ähnlich verletzungsanfälligen Davies.

Kurzfristig gehen dem FC Bayern derweil die Offensivspieler aus. Ismael Saibari (Syndesmoseriss) und Gnabry (Muskelverletzung im Oberschenkel) fehlen wie Kane wochenlang. Michael Olise ist ebenfalls angeschlagen und dürfte am Mittwoch in der Champions League gegen OSC Lille ausfallen. Immerhin feierte Musiala gegen Köln sein Comeback, bald dürfte auch Luis Diaz zurückkehren.