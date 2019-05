FC Bayern: Joshua Kimmich ist überrascht vom rasanten RB-Aufstieg und lobt den "unglaublichen" Werner

Joshua Kimmich vom FC Bayern München ist überrascht, wie schnell sich sein Ex-Klub RB Leipzig als Top-Team etabliert hat. Auch Werner kriegt Lob.

Der rasante Aufstieg seines Ex-Vereins ist auch für Bayern-Profi Joshua Kimmich außergewöhnlich. "Dass sie in die aufsteigen und dort eine gute Rolle spielen werden, habe ich erwartet, aber dass sie so schnell zu einem Topklub werden, war für alle überraschend", sagte Kimmich (24) vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr im LIVE-TICKER) zwischen RB und München im Sportbuzzer-Interview.

Der Nationalspieler erzählte zudem, dass er während seiner Zeit in Leipzig (2013 bis 2015) einen "Erwachsenen-Fußball" gelernt habe. In Kontakt steht der Defensivspieler aus der Leipziger Mannschaft noch mit Diego Demme, auch der RB-Mannschaftsarzt und -Physiotherapeut hätten ihm nach dem kürzlich gewonnenen Meistertitel gratuliert.

Eine hohe Meinung hat Kimmich aber vor allem von RB-Torjäger Timo Werner, an dem die Bayern Interesse zeigen. "Er ist unglaublich schnell, hat einen brutalen Torriecher und einen super Abschluss vor der Hütte. Da fackelt er nicht lange, um die Dinger einzuschweißen. Er kann mit rechts, links und mit dem Kopf treffen", schwärmte Kimmich.