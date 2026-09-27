Jürgen Klopp änderte seine Startelf im Vergleich zum 1:1 in Amsterdam auf fünf Positionen und verhalf Bambase Conte zu seinem Länderspieldebüt. Die neuformierte Mannschaft präsentierte sich spielerisch enttäuschend und verlor letztlich wegen eines Treffers von Dimitrios Kourbelis (74.) mit 0:1.

Am Donnerstag empfängt das DFB-Team in München Serbien, ehe zum Abschluss der Länderspielphase am kommenden Sonntag das Rückspiel gegen Griechenland steigt. Die beiden verbleibenden Spiele wird Klopps zweiter Kader bestreiten.

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DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Alexander Nübel

Marc-Andre ter Stegen schwankte in Amsterdam zwischen Genie und Wahnsinn. Gegen Griechenland begann Nübel und erlebte ein undankbares Torwart-Spiel: Lange nicht gefordert, dann machtlos beim Gegentor. Note: 3,5.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Josha Vagnoman

Rückte rechts hinten für den überzeugenden Debütanten Philipp Treu in die Startelf. Offensiv setzte Vagnoman kaum Akzente, dafür stand er defensiv lange stabil - bis er vor dem 0:1 Christos Tzolis nicht stoppen konnte und dessen Hereingabe auch noch entscheidend abfälschte. Note: 4.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Yann Aurel Bisseck

Ersetzte den aus Belastungsgründen geschonten Nico Schlotterbeck und kam so zu seinem zweiten Länderspieleinsatz, dem ersten von Beginn an nach einer Einwechslung im März. Bisseck war der einzige Lichtblick in einer schwachen deutschen Mannschaft. Viele Blocks, viele Klärungen, dazu sehr robust. Mit seiner beeindruckenden Physis behauptete sich der Legionär von Inter Mailand wiederholt stark gegen den griechischen Stürmer Andreas Tetteh. Lediglich in Minute 17 ging Bisseck etwas zu hart in den Zweikampf und sah dafür Gelb. Note: 2.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Jonathan Tah

Rutschte durch Bissecks Hereinnahme in der Innenverteidigung von rechts nach links. Stabil, aber deutlich unauffälliger als sein Nebenmann. Note: 3,5.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Nathaniel Brown

Bemüht im Vorwärtsgang, aber wie schon gegen die Niederlande immer wieder etwas fahrig links hinten. Note: 4.

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DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Felix Nmecha

In Amsterdam hatte Nmecha Deutschland noch in Führung gebracht. Diesmal zwar mit einigen guten Pässen, aber insgesamt wirkungsloser. Vor dem 0:1 fand Nmecha gegen den Torschützen Dimitrios Kourbelis nicht in den Zweikampf. Note: 4,5.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Joshua Kimmich

Höchst unglücklicher Auftritt von Deutschlands Kapitän. Kimmich leistete sich von Beginn an zu viele Ungenauigkeiten, sein Ballverlust ermöglichte Fotis Ioannidis' Riesenchance in Minute 67. Kourbelis' Schuss zur griechischen Führung fälschte Kimmich entscheidend ab. Immerhin zwang er den griechischen Keeper Konstantinos Tzolakis mit einem direkten Freistoß in der 53. zu einer Glanzparade. Note: 4,5.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Bambase Conte

Der 23-jährige Hoffenheimer rückte für Nadiem Amiri in die Startelf und beackerte bei seinem Debüt das halblinke Mittelfeld. In Minute 2 gab er einen ersten Schuss ab, in der 49. einen weiteren. Insgesamt bemüht, vor allem im Pressing. Note: 3,5.

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DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Karim Adeyemi

Zunächst fahrig auf rechts, nach einem Seitenwechsel Mitte der ersten Halbzeit direkt deutlich zielstrebiger - aber wie schon gegen die Niederlande zu ungenau vor dem Tor. In der 27. schoss Adeyemi von links knapp drüber, in der 32. scheiterte er nach einer klugen Finte an Tzolakis. In der zweiten Halbzeit kam Adeyemi wieder über rechts. Note: 3,5.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Younes Ebnoutalib

Gegen die Niederlande wurde Ebnoutalib bereits nach einer halben Stunde für den verletzten Kai Havertz eingewechselt. Diesmal durfte er erstmals beginnen, fand an vorderster Front aber überhaupt nicht ins deutsche Kombinationsspiel. Bis zur Pause sammelte Ebnoutalib nur zehn Ballkontakte. Nach dem Seitenwechsel zwar etwas aufgeweckter, aber weiterhin ohne Durchschlagskraft. Note: 4.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Kevin Schade

Sein toller Konter in Minute 18 wurde nicht sauber zu Ende gespielt. Und das war es auch schon mit wirklich gefährlichen Aktionen von Schade. Note: 4,5.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Einwechselspieler

Jonathan Burkardt: Kam in der 65. für Schade und bildete fortan eine Doppelspitze mit seinem Frankfurter Kollegen Ebnoutalib. Für Gefahr sorgte Burkardt nicht mehr. Note: 4.

Florian Wirtz: Ersetzte in der 65. Conte und blieb fortan blass. Kurz vor Schluss schoss er weit drüber. Note: 4.

Serge Gnabry: Wurde in der 76. für Adeyemi eingewechselt. Keine Bewertung.

Anton Stach: Kam in der 84. für Nmecha. Keine Bewertung.

Hennes Behrens: Ersetzte in seinem Augsburger Heimstadion in der 84. Brown. Keine Bewertung.