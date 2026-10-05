Der frühere deutsche Nationalkeeper Oliver Kahn sieht den öffentlichen Umgang des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp mit der Personalie Joshua Kimmich teilweise kritisch.

"Jürgen Klopp hat auch einen interessanten Satz über Kimmich gesagt: 'Ich möchte die Mannschaft auch mal ohne den Leitwolf sehen.' Ich persönlich finde diese Aussage aus Sicht von Joshua Kimmich nicht besonders positiv", sagte Ex-Bayern-Boss Kahn bei RTL/Sky Sportzur rund um die jüngsten Nations-League-Spiele aufgekeimten Debatte um den Kapitän des DFB-Teams.

Was Klopp mit besagtem Satz ausdrücke? "Er möchte sehen, ob eine bestimmte Persönlichkeit möglicherweise eine Mannschaft hemmt. Und das gibt es tatsächlich", erklärte Kahn und befand in Richtung Klopp: "So etwas sollte man nicht öffentlich sagen, weil man den Spieler damit auf eine gewisse Art und Weise diskreditiert."

Warum ist Joshua Kimmich vorzeitig vom DFB-Team abgereist?

Kimmich war vom neuen DFB-Coach nur für den ersten Teil des 44 Akteure umfassenden XXL-Kaders nominiert worden. Nach dem zweiten Spiel, der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Griechenland, war Kimmich wie zahlreiche weitere Spieler abgereist und musste sich die beiden weiteren Partien gegen Serbien (2:0) und in Griechenland (0:0) von der Couch aus ansehen.

Kimmich machte keinen Hehl daraus, dass er sehr gerne beim DFB-Team geblieben wäre. Und in der breiten Öffentlichkeit wurde Klopps Entscheidung, bei den ersten Schritten des Neuaufbaus freiwillig in Teilen auf den Kapitän zu verzichten, mitunter als ziemlich überraschend aufgefasst.

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Da das deutsche Mittelfeld beim Sieg gegen Serbien und dem in Hälfte eins sehr überzeugenden Auftritt beim Remis in Griechenland ohne Kimmich deutlich gefälliger auftrat als zuvor beim 1:1 in den Niederlanden und beim Hinspiel gegen die Griechen (0:1) mit ihm ließ eine Debatte darüber entstehen, ob der Bayern-Star in der Nationalmannschaft weiterhin unantastbar sein sollte.

Wieso reagierte Jürgen Klopp auf Nachfrage zu Kimmich genervt?

Auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel in Griechenland darauf angesprochen, reagierte Klopp genervt: "Ich gebe auf. Offiziell. Jetzt schon. Macht, was ihr wollt", sagte er. Zwar sei das Mittelfeld um Kimmichs FCB-Kollegen Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic sowie Liverpools Florian Wirtz gegen Serbien "top" gewesen. "Aber jetzt stellt euch vor, wir hätten in Deutschland genau drei Mittelfeld-Spieler. Wie kacke wär das denn? Genau drei! Wir brauchen natürlich mehr", gab Klopp zu bedenken. Zudem betonte er: "Ich freue mich, dass Joshua Kimmich deutscher Nationalspieler ist - und alle anderen auch."

Die nächsten Länderspiele warten im November auf Kimmich und Co. In den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League geht es für Deutschland dann in Serbien (13. November) und vor heimischer Kulisse in Berlin gegen die Niederlande (16. November) zur Sache.



