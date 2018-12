Jose Mourinho von Manchester United entlassen: Das sagen Jürgen Klopp und Pep Guardiola

Die Red Devils haben die Reißleine gezogen und Mourinho entlassen. Seine Rivalen erwarten ein baldiges Wiedersehen.

Jürgen Klopp und Pep Guardiola rechnen damit, den kürzlich von Manchester United entlassenen Jose Mourinho schon bald wieder zu treffen. Der Respekt unter den Trainer-Kollegen der Premier League ist und bleibt enorm.

"Er ist ein Mensch, der den Wettbewerb liebt. Sehr ehrgeizig. Er hat meinen ganzen Respekt", sagte Klopp wenige Stunden nach der Mourinho-Entlassung . Der Ex-BVB-Trainer hatte beim 3:1-Sieg des FC Liverpool über Manchester United am vergangenen Spieltag einen wohl entscheidenden Anteil an der Trennung.

Pep Guardiola über Jose Mourinho: "Ich bin bei ihm"

Dennoch zieht Klopp seinen Hut vor Mourinho: "Doch abgesehen davon, kann ihm niemand nehmen, was er alles gewonnen hat. Ich wünsche ihm persönlich, dass er daran denkt, wenn er jetzt geht, und nicht an die Dinge, die in den letzten Monaten passiert sind." Der Portugiese würde laut Klopp in wenigen Tagen einen neuen Job annehmen können. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Ähnlich dachte auch Pep Guardiola von Manchester City. Der Katalane gilt als großer Rivale von Mourinho, sandte allerdings eine aufbauende Botschaft: "Ich bin bei ihm. Die Klubs stellen uns ein, damit wir gewinnen und sobald wir das nicht tun, weiß jeder, was passieren wird. Er wird bald auf die Trainerbank zurückkehren."

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Mourinho sei "nur schwer unterzukriegen" und würde schon in Kürze wieder eine Mannschaft trainieren: "Dann werden sich unsere Wege wieder kreuzen." In der Premier League sind Klopp und Guardiola mit ihren Vereinen ManUnited mit 19, respektive 18, Punkten enteilt.