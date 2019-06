Jose Mourinho über Champions-League-Finale zwischen Tottenham und Liverpool: "Qualität war nicht gut"

Ohne eine Glanzleistung hat sich Liverpool gegen Tottenham den Titel in der Königsklasse gesichert. Jose Mourinho haderte mit der Qualität des Spiels.

Jose Mourinho, der als Trainer bereits zweimal die gewinnen konnte, war von der Qualität des diesjährigen Endspiels zwischen und dem (0:2) nicht überzeugt. Seiner Meinung nach lag das vor allem an Liverpools Spielweise nach der frühen Führung in der zweiten Minute.

"Die drei Mittelfeldspieler von Liverpool haben in einer Linie vor der Viererkette agiert", begründete der Portugiese bei beIN Sports. "Ich kann mich nicht erinnern, dass [Jordan] Henderson, [Gini] Wijnaldum, Fabinho oder [James] Milner knapp hinter den drei Angreifern spielten, sie waren quasi nie im gegnerischen Sechzehner."

Mourinho über Champions-League-Finale: "Nicht gut"

Stattdessen habe man in einem aus sieben Spielern bestehenden Block kompakt verteidigt, so Mourinho weiter. "Sehr pragmatisch, aber defensiv mehr als solide", schob er hinterher und ergänzte: "Wenn es ein Premier-League-Spiel gewesen wäre, hätten wir alle gesagt, dass die Partie nicht gut war. Die Qualität war nicht gut und Tottenham sollte sich ärgern, weil sie verloren haben mit dem Gefühl, dass sie deutlich besser spielen können."

Mohamed Salah brachte die Mannschaft von Jürgen Klopp am Samstagabend in Madrid früh in Führung. Joker Divock Origi machte kurz vor Schluss den Deckel drauf und ließ die Reds endgültig jubeln.