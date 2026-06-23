Jordanien vs. Argentinien: Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Jordanien vs. Argentinien: Anpfiff am 28. Juni 2026 um 02:00 Uhr GMT (27. Juni, 22:00 Uhr EST)

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J Dallas Stadium

Der Anpfiff erfolgt am 28. Juni 2026 um 02:00 Uhr GMT und 22:00 Uhr EST (27. Juni).

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Jordanien gegen Argentinien: Hintergrund

Das Duell in Kalifornien hat große Bedeutung, denn beide Teams wollen nach dem intensiven 2. Spieltag ihre Turnierkampagne fortsetzen oder retten. Die zweite Runde hat die frühe Turnierdynamik verändert, daher haben beide im San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) kaum Spielraum für Fehler. Die Mannschaften reisen nach Santa Clara und wissen, dass taktische Flexibilität und schnelle Regeneration über den weiteren Verlauf ihrer K.o.-Runden-Ambitionen entscheiden.

Jordaniens Cheftrainer Jamal Sellami muss dafür sorgen, dass seine Mannschaft defensiv konzentriert bleibt, effizient agiert und mit klarer taktischer Disziplin die Kontrolle gegen einen Elite-Gegner behauptet. Die "Chivalrous" setzen unter Sellamis Führung auf ihre dynamischen Offensivpunkte und ihr schnelles Umschaltspiel, um das Tempo zu bestimmen, das Zentrum zu kontrollieren und die disziplinierte, körperlich starke südamerikanische Abwehr zu knacken. Auf der anderen Seite steht eine solide und ehrgeizige argentinische Mannschaft unter der Leitung des erfahrenen Lionel Scaloni. Sein Kader überzeugt mit hoher körperlicher Fitness und technischer Klasse. Scalonis "La Albiceleste" setzt auf eine aggressive Taktik, die unter Turnierdruck Disziplin verlangt.

Im hochmodernen San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) wird das Duell zum strategischen Kräftemessen zwischen Sellami und Scaloni. Beide Teams dürfen sich keinen weiteren Abwehrfehler im Umschalten leisten, daher werden klare Kommunikation im Mittelfeld und schnelles vertikales Nachrücken entscheidend sein. Argentinien will unter Scalonis strenger Leitung seinen Platz als automatischer Qualifikant festigen, Jordanien möchte mit Sellamis Plan, hoher Laufbereitschaft und mutigem Angriff ein historisches Ergebnis gegen den Favoriten erzielen. Mit jeder Minute wird klarer: Nur wer zuerst das Ticket für die K.o.-Phase bucht, kann weiter träumen.

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Wie haben sich beide Teams am 2. Spieltag präsentiert?

Argentinien 2:0 Österreich

Scalonis Team gewann im Dallas Stadium 2:0 gegen Österreich und blieb ohne Gegentor. Die Mannschaft spielte diszipliniert und souverän. "La Albiceleste" ging in der 38. Minute in Führung, als Lionel Messi nach einem verschossenen Elfmeter mit einem präzisen Schuss traf.

Österreich wollte defensiv stabil agieren, fand gegen das flüssige Pressing der Argentinier aber kaum Räume für eigene Kombinationen im Zentrum. Scalonis Defensivkonzept mit Cristian Romero und Lisandro Martínez schloss die Räume im Mittelfeld und engte die Übergangswege ein. Nach dem Wechsel kontrollierte die strukturierte Ordnung der Südamerikaner das Geschehen, und Messi stellte in der fünften Minute der Nachspielzeit (90+5′) mit seinem zweiten Treffer den Endstand her.

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Jordanien 1:2 Algerien

Sellamis Team unterlag im San Francisco Bay Area Stadium taktisch enttäuschend und verlor in der Schlussphase den Schwung, was zu einer 1:2-Niederlage gegen ein klinisch präzises Algerien führte. Die "Chivalrous" setzten ihren Matchplan in Halbzeit eins zunächst fehlerfrei um und gingen in der 36. Minute in Führung, als Mittelfeldspieler Nizar Al-Rashdan einen Abwehrfehler nutzte und seiner Mannschaft damit vor der Pause Schwung verschaffte.

Nach der Pause löste das flüssige algerische Pressing das jordanische System auf. Sellamis Team stützte sich auf seine körperliche Präsenz im Mittelfeld, doch in der 69. Minute schlug die Defensive ein, als Nadhir Benbouali den Ausgleich erzielte. Ein leichter Ballverlust im Umschalten kostete sie in der 82. Minute den Sieg, als Amine Gouiri traf. Trotz einer geänderten Angriffsstrategie in der Schlussphase blieb die Abwehr des Gegners standhaft, sodass Jordanien in Gruppe J ohne Punkt blieb.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Jordanien (Jamal Sellami)

Sellami muss nicht völlig von seinem mutigen, schnellen Angriffsplan abrücken, mit dem die "Chivalrous" gegen Algerien zunächst vorn lagen. Vertikale Laufwege, schnelle Flügelwechsel und die starke Umschaltbewegung, angetrieben von Optionen wie Musa Al-Taamari, zeigen, dass Jordanien das nötige taktische Repertoire für die internationale Bühne hat.

Allerdings muss Sellami dafür sorgen, dass sein Team gegen Ballbesitz-Teams voll auf die Abwehr konzentriert bleibt. Im letzten Spiel stießen Jordaniens Außenverteidiger oft weit in den Strafraum vor, wodurch große Lücken entstanden. In der Schlussphase nutzte der Gegner eine dieser Lücken und gewann 2:1. Gegen Argentiniens physisch starke, taktisch versierte und schnelle Mannschaft würden leichte Ballverluste im Aufbau sofort bestraft. Sellami muss vor allem das defensive Mittelfeld stabilisieren. Er verlangt von Spielern wie Noor Al-Rawabdeh und Nizar Al-Rashdan striktes Positionsbewusstsein, um die zentralen Halbräume zu schließen und zu verhindern, dass südamerikanische Konterläufer seine Dreierkette isolieren.

Argentinien (Lionel Scaloni)

Scaloni muss das System, mit dem seine Mannschaft beim 2:0 gegen Österreich den Rhythmus bestimmte, nicht umstellen. Das defensive Gerüst mit Cristian Romero und Lisandro Martínez sowie die Präsenz von Rodrigo De Paul im Mittelfeld bleiben Trumpf. Am dritten Spieltag braucht Argentinien jedoch eine neue Offensivstrategie, um den Ball gegen kompakte Abwehrreihen sicher zu führen und nach vorne zu tragen.

Gegen Jordaniens aggressives Pressing und schnelle Umschaltaktionen führt ein zu horizontales Spiel oder zu langsames Passspiel im Mittelfeld zu übermäßiger Belastung und vorhersehbaren Angriffen. Scalonis Anpassung muss daher das Mittelfeld betreffen: Er muss Technikern wie Alexis Mac Allister und Enzo Fernández nach Balleroberung ein schnelleres Spiel nach vorne auftragen. Gelingt es, diese Räume schnell zu besetzen, zieht sich die jordanische Abwehr und schafft Platz für Messi.

Wie sieht der aktuelle Kader vor dem 3. Spieltag aus?

Mannschaftsnews Jordanien

Sellami will nach der knappen Niederlage gegen Algerien auf einen vollständigen Kader ohne gesperrte Spieler zurückgreifen und plant mit seinem 3-4-3-System. Der Torhüter Yazeed Abulaila bleibt im Kasten; vor ihm agieren Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab und Husam Abu Dahab in der Dreierkette. Abu Dahab hat bereits eine Gelbe Karte und muss aufpassen, um keine weitere Verwarnung zu riskieren.

Im Mittelfeld agieren die Außenverteidiger Ihsan Haddad und Mohammad Abu Taha, um beim Umschalten Breite zu geben. Im Zentrum sollen Noor Al-Rawabdeh und Nizar Al-Rashdan, der in der ersten Halbzeit gegen Algerien getroffen hat, den Spielaufbau Argentiniens stören. Der Angriff bleibt vollständig einsatzfähig und explosiv: Spielmacher Musa Al-Taamari agiert auf rechts, Mahmoud Al-Mardi auf links, Ali Olwan fungiert als zentraler Zielspieler.

Kadernews Argentinien

Scaloni kann nach dem klaren Sieg gegen Österreich auf einen vollständigen, verletzungsfreien Kader zurückgreifen. Es gibt keine neuen Verletzungen oder Sperren. Die Albiceleste dürfte an ihrem flüssigen 4-4-2-System festhalten. Torhüter Emiliano Martínez hütet den Strafraum hinter einer soliden Viererkette. Cristian Romero und Lisandro Martínez bilden das Zentrum der Abwehr, rechts verteidigt Nahuel Molina, links Facundo Medina. Medina hat in Texas eine Gelbe Karte gesehen und muss daher aufpassen.

Das Mittelfeld presst energisch und baut den Ball sicher auf. Rodrigo De Paul und Thiago Almada steuern die Flügel, während Alexis Mac Allister und Enzo Fernández das Tempo im Zentrum bestimmen. Der Angriff bleibt stark: Kapitän Lionel Messi reist nach zwei Toren am zweiten Spieltag in Kalifornien an und bildet mit Lautaro Martínez das Sturmduo.

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Jordanien gegen Argentinien: Die wichtigsten Duelle

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Lionel Messi gegen Yazan Al-Arab

Messi hat sich als gefährlicher Dreh- und Angelpunkt in Scalonis Angriff etabliert und bleibt ein energiegeladener Anführer der argentinischen Sturmreihe. Gegen Österreich spielte er hinter dem Stürmer, führte die Angriffe an und erzielte zwei Tore. Um Jordaniens große Abwehr zu knacken, muss Messi mit seinen Laufwegen, seinem Dribbling und seinem Spielverständnis die Innenverteidiger ziehen, die Deckung locken und Lücken im letzten Drittel öffnen, die Flügelspieler wie Thiago Almada nutzen können.

Diese Aufgabe übernimmt Innenverteidiger Al-Arab, ein zentraler Baustein in Sellamis Abwehr. Gegen Algerien organisierte er den Mittleren Block, hielt die Dreierkette unter Druck zusammen und zeigte dabei gute körperliche Präsenz sowie starke Kopfballstärke. Gemeinsam mit Abdallah Nasib und Husam Abu Dahab braucht er volle Konzentration und klare Kommunikation, um Messis Durchbrüche durch die Mitte zu stoppen und Argentiniens Umschaltspiel früh zu bremsen.

Nizar Al-Rashdan gegen Alexis Mac Allister

Als Herzstück und Motor des jordanischen Mittelfelds am 2. Spieltag soll Al-Rashdan den Rhythmus im Ballbesitz bestimmen und die gegnerischen Reihen für die "Chivalrous" aufbrechen. Gegen Algerien agierte er im Zentrum, stürmte nach vorne und erzielte den Führungstreffer. Gegen Argentinien soll er Lücken zwischen den Linien finden, den Ball schnell nach vorne spielen und die schnellen Läufe der Flügel wie Musa Al-Taamari bedienen. Bekommt Al-Rashdan Zeit und Raum, sich zu drehen und die Abwehr frontal anzugreifen, bringt seine Übersicht den argentinischen Block unter Druck.

Argentiniens Mittelfeldspieler Mac Allister will diesen flüssigen Rhythmus stoppen. Am 2. Spieltag war er die Stütze im Mittelfeld und sicherte beim 1:0 gegen Österreich die Taktik und verteilte den Ball horizontal. Seine Defensivarbeit ohne Ball und seine Umschaltdisziplin stehen im San Francisco Bay Area Stadium auf dem Prüfstand. Er muss sich neben seinem Mittelfeldpartner Enzo Fernández aggressiv positionieren, den Raum in der Mitte verengen, Al-Rashdans Spielaufbau stören und seine Viererkette schützen, damit die asiatische Mannschaft das mittlere Drittel nicht beherrscht und Argentinien nicht in eine unhaltbare Defensive zwingt.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe J?

Nach dem zweiten Spieltag hat sich in Gruppe J eine spannende Situation entwickelt. Argentinien liegt mit sechs Punkten und einer Tordifferenz von +4 an der Spitze und hat sich nach dem 2:0-Sieg über Österreich den Einzug in die K.o.-Runde gesichert.

Algerien steht nach einem 2:1 gegen Jordanien mit vier Punkten und einer Tordifferenz von +1 auf Rang zwei, vor Österreich mit einem Punkt und −2. Jordanien hat noch keinen Punkt und eine Tordifferenz von −1. Das Duell des 3. Spieltags im San Francisco Bay Area Stadium könnte für beide Teams ein Wendepunkt im Kampf um die direkte Qualifikation oder um ein "Wildcard"-Ticket vor der letzten Runde sein.

Ein Sieg Argentiniens

Ein Erfolg für Scalonis Team würde "La Albiceleste" auf neun Punkte bringen und den ersten Platz in Gruppe J sichern. Gleichzeitig bliebe Jordanien bei null Punkten, das Team wäre ausgeschieden, unabhängig vom Parallelspiel.

Gewinnt Jordanien

Gewinnen Sellamis Spieler, stehen sie bei drei Punkten und halten ihre Chance am Leben. Für Platz zwei brauchen sie jedoch Hilfe: Österreich müsste parallel Algerien besiegen, und Jordanien müsste das bessere Torverhältnis haben. Vermeidet Algerien eine Niederlage, bleibt Jordanien trotz eines Sieges Dritter. Dann entscheidet die Rangliste der Drittplatzierten über eine mögliche Wild Card, wobei drei Punkte kaum reichen.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Remis in Kalifornien würde Argentinien mit sieben Punkten an der Spitze halten und den Einzug als Gruppensieger sichern, es sei denn, Algerien erzielt einen sehr hohen Sieg über Österreich, um den Rückstand in der Tordifferenz aufzuholen. Für Jordanien würde ein Punktgewinn den Platz unter den letzten beiden garantieren. Ein Unentschieden würde die "Chivalrous" rechnerisch ausschalten, da ein einziger Punkt bei negativer Tordifferenz historisch nicht reicht, um einen Wildcard-Platz in der Runde der letzten 32 zu erreichen.

Mannschaftsnews & Kader

Jamal Sellami trainiert Jordanien. Vor diesem Spiel gibt es keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren. Eine voraussichtliche Aufstellung liegt noch nicht vor. Kurz vor dem Anpfiff folgen aktuelle Daten.

Auch Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat noch keine Aufstellung genannt; Verletzungen oder Sperren liegen nicht vor. Da sich Argentinien bereits für die K.o.-Runde qualifiziert hat, könnte Scaloni das Spiel nutzen, um die Einsatzzeiten seiner Schlüsselspieler zu steuern.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Jordanien verlor vier der letzten fünf Spiele und holte nur ein Unentschieden – 2:2 im Test gegen Nigeria im März. Zuletzt unterlag die Mannschaft 1:2 gegen Algerien im zweiten WM-Gruppenspiel; Amine Gouiri erzielte das entscheidende Tor. Im Juni verlor Jordanien 1:3 gegen Österreich und 0:2 gegen Kolumbien. In den vergangenen fünf Partien erzielte Jordanien fünf Treffer und kassierte elf.

Argentinien gewann seine letzten fünf Spiele, erzielte dabei 15 Tore und kassierte kein Gegentor. Zuletzt besiegte die Mannschaft Österreich 2:0; Messi traf zweimal. Zuvor gewann Argentinien das WM-Auftaktspiel gegen Algerien 3:0 und im März ein Testspiel gegen Sambia 5:0. In allen fünf Partien blieb das Team ohne Gegentor.

Bilanz der direkten Begegnungen

Für frühere Begegnungen zwischen Jordanien und Argentinien liegen keine Daten zur direkten Bilanz vor. Diese beiden Nationen sind in jüngster Zeit im internationalen Fußball nicht aufeinandergetroffen, und es wurden keine historischen Daten zu dieser Begegnung bereitgestellt.

Tabelle



