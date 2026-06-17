Jordanien vs. Algerien: Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J San Francisco Bay Area Stadium

Das Spiel Jordanien gegen Algerien beginnt am 23. Juni 2026 um 03:00 Uhr GMT und um 23:00 Uhr EST (am 22. Juni 2026).

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Jordanien gegen Algerien: Hintergrund

Das Duell in Nordkalifornien hat große Bedeutung, denn beide Teams aus Gruppe J wollen ihre Auftaktpleiten wettmachen. Nach den Niederlagen zum Auftakt – Jordanien verlor 1:3 gegen Österreich, Algerien 0:3 gegen Titelverteidiger Argentinien – hoffen beide Mannschaften auf ihre ersten Punkte. Im San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) ist der Spielraum für Fehler daher gering. Beide Teams wissen, dass schnelle mentale und körperliche Erholung nach den intensiven Auftaktspielen über den weiteren Turnierverlauf entscheidet.

Jordaniens Trainer Jamal Sellami muss rasch eine Startelf finden, die im historischen Debüt mit der Effizienz des europäischen Gegners Probleme hatte. Sellami setzt auf seine schnellen Angreifer um den kreativen Mousa Al-Tamari, um das Spiel neu auszurichten, das Tempo im letzten Drittel zu bestimmen und die erfahrene Abwehr der Afrikaner zu überwinden. Auf der anderen Seite steht die strukturiert und kämpferisch agierende algerische Mannschaft unter Vladimir Petković. Der Kader verfügt über taktisches Know-how. Die "Fennecs" setzen auf eine hartnäckige Abwehr und auf ihre Stärke im Umschalten, sobald Disziplin gefragt ist.

Im hochmodernen San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) entwickelt sich ein komplexes Schachspiel taktischer Anpassungen. Beide Teams dürfen sich keinen weiteren Abwehrfehler erlauben, daher werden Kommunikation im Mittelfeld und schnelles Nachrücken bei Kontern entscheidend sein. Algerien will die Partie als Sprungbrett nutzen, um seine Titelambitionen zu untermauern, Jordanien setzt auf mutigen Kampfgeist, schnelle Konter und kalte Effizienz, um mögliche Fehler des Gegners zu bestrafen. Mit jedem Spiel verdichten sich die Gruppenkonstellationen, daher wird der Wunsch, das Achtelfinale zu erreichen, jede taktische Entscheidung vom Anpfiff an prägen.

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Wie haben sich beide Teams am ersten Spieltag präsentiert?

Österreich 3:1 Jordanien

Die Mannschaft von Jamal Sellami zeigte bei ihrem historischen Debüt bei der FIFA-Weltmeisterschaft in Santa Clara großen Kampfgeist, doch eine Reihe unglücklicher Ereignisse in der zweiten Halbzeit besiegelte letztendlich die 1:3-Niederlage gegen Österreich. Die "Nashama" gerieten in der 20. Minute in Rückstand, als Romano Schmid aus spitzem Winkel von der Strafraumgrenze flach ins Eck schoss und Yazeed Abulaila keine Chance ließ. Nach der Pause zeigte Jordanien Mut: Ali Olwan nahm einen Pass von Noor Al-Rawabdeh an, lief allein auf das Tor zu und erzielte den Ausgleich.

Die Debütanten hielten mit ihren europäischen Gegnern Schritt, bis der VAR ein Tor von Marko Arnautović wegen Handspiels aberkannte. In der 76. Minute lenkte Verteidiger Yazan Al-Arab eine Ecke unglücklich ins eigene Tor. Arnautović stellte in der fünften Minute der Nachspielzeit per Foulstrafstoß den Endstand her. Trotzdem stärkte Jordaniens mutige Leistung das Selbstvertrauen für den zweiten Spieltag.

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Argentinien 3:0 Algerien

Die Mannschaft von Vladimir Petković zeigte in Kansas City eine disziplinierte Defensivleistung, doch individuelle Geniestreiche des Titelverteidigers entschieden das Spiel. Die "Fennec Foxes" standen sofort unter Druck und gerieten in der 17. Minute durch einen präzisen Messi-Schuss in Rückstand.

Algerien verteidigte energisch und hielt den Titelträger lange auf Distanz; Anis Hadj Moussa setzte bei Kontern immer wieder gefährliche Akzente. In der zweiten Halbzeit machte der hohe Druck der Argentinier jedoch schließlich Platz für weitere Treffer. Messi nutzte einen Abpraller, um in der 60. Minute die Führung zu verdoppeln, bevor er 16 Minuten später mit einem weiteren Präzisionsschuss von der Strafraumgrenze seinen historischen Hattrick vollendete. Trotz des klaren Ergebnisses bot Algeriens kompakte Ordnung in der ersten Stunde eine Grundlage für das Duell in Santa Clara.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Jordanien (Jamal Sellami): Stabilität im tiefen Block und Präzision im letzten Drittel

Jamal Sellami muss nicht auf den mutigen, schnellen Stil verzichten, mit dem die Nashama Österreich unter Druck setzten und sich in Halbzeit zwei zurückkämpften. Die vertikalen Laufwege und die Durchsetzungskraft von Ali Olwan zeigten, dass Jordanien auf der Weltbühne Chancen kreieren kann.

Er muss jedoch die Abwehrschwächen und die strukturelle Ermüdung abstellen, die in der Schlussphase Punkte kosteten. Im Auftaktspiel verlor Jordaniens 3-4-3-Grundordnung manchmal Breite, sodass Lücken entstanden. Gegen das aggressive, temporeiche Algerien wären Ballverluste im Aufbau oder passives Zurückfallen gefährlich. Sein wichtigstes Ziel ist das defensive Mittelfeld: Es soll die Dreierkette absichern, die Halbräume schließen und verhindern, dass Algeriens Spielmacher das Zentrum überladen.

Algerien (Vladimir Petković): Schnelligkeit im Mittelfeldumschalten & Überzahlsituationen auf den Außenbahnen

Vladimir Petković muss das pragmatische Konzept nicht ändern. Mit diesem Plan stand seine Mannschaft im Auftaktspiel unter großem Druck und hielt Titelverteidiger Argentinien lange in Schach. Die Abwehr bleibt ein Trumpf, doch zum zweiten Spieltag braucht der Angriff ein Update. Es geht darum, wie die Fennecs den Ballbesitz kontrollieren und nach vorne tragen.

Gegen Jordaniens kompakten Defensivkern führt ein zu horizontales Spiel oder zu langsames Passspiel im Mittelfeld zu schneller Ermüdung und vorhersehbaren Angriffen. Petković muss deshalb sein Mittelfeld stärken und den zentralen Mittelfeldspieler anweisen, den Ball schneller nach vorne zu treiben. Drängt Algerien nach vorn, muss es auf den Flügeln schnelle Überzahl schaffen. Explosive, direkte Überlappungsläufe der Außenverteidiger wie Rayan Aït-Nouri sollen Jordaniens Flügelverteidiger auseinanderziehen und die Abwehr öffnen. Diese Breitenstaffelung schafft Räume für Kapitän Riyad Mahrez, der gegen Argentinien eingewechselt wurde. So erstickt das Team den Angriff nicht im zentralen Gedränge.

Wie sieht der aktuelle Kader vor dem 2. Spieltag aus?

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Mannschaftsnews Jordanien

Jamal Sellami steht vor der Aufgabe, sein junges Team auf der Reise nach Nordkalifornien weiter zusammenzuschweißen und es zugleich mental zu entlasten. Die "Nashama" überstanden die Auftaktniederlage 1:3 gegen Österreich ohne neue Verletzungen oder Sperren, daher kann Sellami aus dem Vollen schöpfen.

Jordanien setzt auf das bewährte 3-4-3-System. Medizin- und Trainerteam arbeiten eng mit Innenverteidiger Yazan Al-Arab, damit er nach seinem unglücklichen Eigentor in der zweiten Halbzeit mental frisch bleibt. Al-Arab bildet mit Mohannad Abu Al-Nadi und Abdallah Nasib die Abwehr vor Torhüter Yazeed Abulaila. Im Mittelfeld zählt Noor Al-Rawabdeh nach seiner Vorlage am ersten Spieltag zur Startelf. Er organisiert das Zentrum gemeinsam mit Nizar Al-Rashdan, während Mohannad Abu Taha und Kapitän Ihsan Haddad die Aufgaben der Außenverteidiger übernehmen.

Der Dreh- und Angelpunkt des jordanischen Angriffs bleibt die Sturmreihe. Ali Olwan behauptet den Platz in der Sturmspitze, nachdem er im ersten Spiel getroffen hat. An seiner Seite agieren Mousa Al-Tamari rechts und Omer Al-Fakhouri links; Sellami setzt auf dieses schnelle Sturm-Trio, um Tempo und schnelle Umschaltaktionen zu erzeugen, die die algerische Abwehr stören sollen.

Mannschaftsaufstellung Algerien

Vladimir Petković steht vor einem komplexen taktischen und regenerativen Puzzle, während er sein Team für eine entscheidende Aufholjagd vorbereitet. Das größte Thema bei den "Les Fennecs" ist die Bewältigung der immensen körperlichen Belastung nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen Titelverteidiger Argentinien, die vom ersten Pfiff an einen zermürbenden, hochintensiven Defensiv-Einsatz erforderte.

Algeriens Abwehr baut auf das 4-3-3-System. Im Zentrum sollen Aïssa Mandi und Ramy Bensebaini die Abwehr stabilisieren und die Fehler abstellen, die das Team in Kansas City ausbremsten. Linksverteidiger Rayan Aït-Nouri und Rechtsverteidiger Rafik Belghali müssen ihren Offensivdrang zügeln, damit Jordaniens schnelle Flügel sie im Umschaltspiel nicht übersprintet. Torhüter Luca Zidane braucht mehr Deckung, um seine Kontrolle über den Strafraum zu stärken.

Das größte Problem für Trainer Petković liegt im Mittelfeld: Er muss die Besetzung anpassen und sofort Kreativität im Zentrum erzeugen. Das Trio Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui und der junge Ibrahim Maza soll den Rhythmus im Ballbesitz erhöhen. Im Sturm erwartet Algerien eine intensive Partie: Amine Gouiri beherrscht die zentralen Räume, Farès Chaïbi unterstützt von links, und Anis Hadj Moussa von Feyenoord bringt Tempo von rechts, um Jordanien bei Kontern zu bestrafen.

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Jordanien gegen Algerien: Die wichtigsten Duelle

Ali Olwan gegen Aïssa Mandi

Ali Olwan erzielte am ersten Spieltag mit einem präzisen Abschluss Jordaniens erstes WM-Tor und bleibt der energiegeladene Dreh- und Angelpunkt im Sturm von Jamal Sellami. Im Spiel gegen Österreich agierte er im Zentrum fehlerfrei und führte den Angriff der Nashama an. Um die technisch starke algerische Abwehr zu knacken, muss Olwan mit Tempo in die Tiefe stoßen, die Innenverteidiger auseinanderziehen und Lücken schaffen, die Flügelspieler wie Mousa Al-Tamari nutzen können.

Innenverteidiger Aïssa Mandi soll ihn stoppen. Der Abwehrchef von Vladimir Petković führt die Abwehr an. Mandi organisierte den zentralen Abwehrblock beim Auftaktspiel gegen Argentinien. Algeriens Defensive blieb in Kansas City eine Stunde lang stabil, doch in der Schlussphase der zweiten Halbzeit setzte der direkte Druck des Gegners dem Aufbau ein Ende. Mandi muss im Zentrum konzentriert bleiben, klar kommunizieren und seine starke Position nutzen, um Olwans Durchbrüche zu stoppen und Jordanien keinen frühen Umschaltmoment zu gönnen.

Ibrahim Maza gegen Noor Al-Rawabdeh

Ibrahim Maza, junger kreativer Antreiber im algerischen Mittelfeldtrio, bestimmt den Rhythmus im Ballbesitz und soll die gegnerischen Reihen für die "Fennecs" durchbrechen. Gegen Argentinien spielte Maza im Zentrum, um den hohen Druck zu umgehen und für Ideen zu sorgen. Gegen Jordanien soll er Lücken zwischen den Linien finden, den Ball schnell nach vorne spielen und die Sprints der Flügel Farès Chaïbi und Anis Hadj Moussa einleiten. Erhält Maza Zeit und Raum, um sich zur Abwehr zu drehen, bringt seine Übersicht den jordanischen Defensivblock aus dem Gleichgewicht.

Jordaniens Mittelfeldspieler Noor Al-Rawabdeh will diesen flüssigen Rhythmus stoppen. Am ersten Spieltag zeigte er seine Klasse, als er die Vorlage für Olwans Ausgleich gegen Österreich gab. Im San Francisco Bay Area Stadium steht seine Arbeit ohne Ball vor der größten Prüfung. Er muss sich aktiv positionieren, den Raum in der Mitte verengen, Mazas Spielaufbau aus der Tiefe stören und seine Dreierkette schützen, damit die nordafrikanischen Spitzenteams das mittlere Drittel nicht vollständig dominieren und Jordanien nicht in eine unhaltbare Defensive drängen.

Wie steht es also um die Konstellationen in Gruppe J?

Nach dem ersten Spieltag hat sich in Gruppe J eine klare Trennung gezeigt. Titelverteidiger Argentinien führt mit drei Punkten und einer Tordifferenz von +3, nachdem das Team Algerien 3:0 besiegt hat. Österreich folgt mit drei Punkten und einer Tordifferenz von +2, nachdem das Team Jordanien 3:1 geschlagen hat.

Damit stehen sowohl Jordanien als auch Algerien mit null Punkten am Tabellenende. Das Duell am 2. Spieltag im San Francisco Bay Area Stadium ist für beide Teams ein Wendepunkt, denn sie wollen ihre Qualifikationschancen vor der letzten Runde wahren.

Gewinnt Jordanien,

Ein Sieg wäre der erste Erfolg für das Team von Jamal Sellami und würde "Nashama" auf drei Punkte bringen. Damit wäre der Kampf um die ersten beiden Plätze sofort wieder offen. Sollte Argentinien parallel gegen Österreich gewinnen, läge Jordanien wegen der Tordifferenz hinter den beiden Spitzenreitern, hätte aber eine ausgezeichnete Ausgangslage für das letzte Spiel. Ein Sieg gäbe der Mannschaft zusätzlich ein großes psychologisches Polster für das abschließende Duell mit Argentinien. Algerien bliebe dagegen bei null Punkten und stünde nach einerNiederlage vor dem mathematischen Ausscheiden aus dem Kampf um die beiden direkten Qualifikationsplätze.

Gewinnt Algerien

Gewinnen die Spieler von Vladimir Petković, beleben sie ihre Rückkehr auf die Weltbühne und kämpfen weiter um einen Platz in der Runde der letzten 32. Mit drei Punkten könnte Algerien den Verlierer des Spiels in Dallas einholen und hätte vor dem letzten Spiel gegen Österreich die volle Kontrolle über sein Schicksal. Umgekehrt bliebe Jordanien nach zwei Spielen bei null Punkten, und das Team müsste im letzten Spiel unbedingt gegen den Weltmeister gewinnen. Selbst ein Sieg könnte dann noch eine komplexe Entscheidung um Platz drei nach sich ziehen.

Das Unentschiedenszenario

Ein weiteres Remis in Santa Clara wäre für beide Teams ein Problem, da Jordanien und Algerien dann jeweils erst einen Punkt hätten und ihre Chancen auf die K.o.-Runde schwinden würden. Ein Unentschieden verhindert zwar das sofortige Ausscheiden vor dem 3. Spieltag, doch der Qualifikationsspielraum schrumpft auf ein Minimum. Dann müssten sowohl Jordanien als auch Algerien in ihren letzten Gruppenspielen die volle Punktzahl holen und zusätzlich auf passende Ergebnisse in anderen Spielen hoffen, um noch eine kleine Chance auf einen der acht Plätze für die besten Dritten zu haben.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Jordanien trainiert Jamal Sellami. Vor dem Spiel bestätigte der Verein weder Verletzungen noch Sperren. Eine voraussichtliche Startelf nannte er noch nicht. Kurz vor dem Anpfiff folgen weitere Aufstellungsdetails.

Algerien trainiert Vladimir Petkovic. Wie bei Jordanien liegen derzeit keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und eine voraussichtliche Startelf hat noch kein Trainer bestätigt. Aktuelle Informationen folgen, sobald das Spiel näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Jordanien geht ohne Sieg aus den letzten fünf Spielen in diese Partie; dabei gab es zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das letzte Spiel endete am 7. Juni 2026 mit einer 0:2-Niederlage gegen Kolumbien, und Ende Mai unterlag Jordanien der Schweiz mit 1:4. Zu Beginn dieser Serie sorgten Unentschieden gegen Nigeria und Costa Rica im März für etwas Aufschwung, allerdings kassierte Jordanien in diesen fünf Spielen insgesamt elf Gegentore und erzielte dabei sieben Tore.

Algerien zeigt dagegen eine starke Form. Die Mannschaft von Trainer Vladimir Petković gewann drei der letzten fünf Spiele, spielte einmal remis und verlor nur einmal. Zuletzt besiegte sie Bolivien am 11. Juni 2026 mit 4:0 und bezwang Anfang Juni die Niederlande mit 1:0. Ein 7:0 gegen Guatemala im März zeigt ihre Offensivstärke. Die einzige Niederlage in dieser Serie kassierte Algerien im Januar beim Afrika-Cup gegen Nigeria. In diesen fünf Spielen erzielte Algerien zwölf Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.

Direkte Begegnungen

JOR Letztes Spiel ALG 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Algerien 1 - 1 Jordanien 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die Bilanz der direkten Begegnungen zwischen beiden Teams ist begrenzt. Das einzige in den verfügbaren Daten erfasste Aufeinandertreffen endete 1:1 – ein Freundschaftsspiel am 30. Mai 2004, bei dem Algerien Jordanien empfing. Das WM-Gruppenspiel am Dienstag ist das erste Pflichtspiel zwischen beiden Ländern.

Tabelle

In Gruppe J führt Algerien vor dem zweiten Spieltag die Tabelle an, Jordanien steht auf Platz vier.