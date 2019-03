Montenegro-Kapitän Savic wirft Liverpools Jordan Henderson Arroganz vor: "Hässlich und respektlos"

Jordan Henderson feierte mit England in Montenegro einen deutlichen Sieg. Stefan Savic bemängelt jedoch das Verhalten des Liverpoolers.

Atletico Madrids Innenverteidiger Stefan Savic, seines Zeichens Kapitän der Nationalmannschaft Montenegros, hat Englands Jordan Henderson im Nachgang des 1:5 in der EM-Quali gegen die Three Lions am Montag Arroganz vorgeworfen.

"Er hat einen unserer Spieler nach einem ganz normalen Zweikampf belächelt und gesagt, dass er sein Trikot nach dem Spiel haben kann“, berichtete Savic gemäß Daily Mirror. Das Verhalten des 28-jährigen Kapitäns des sei "hässlich" und "respektlos", legte Savic nach.

"Arrogante Spieler": Savic ledert gegen Henderson

Der 28-jährige Montenegriner weiter: "Lieber kassiere ich mit meiner Mannschaft fünf Gegentore, bin aber stolz für dieses Team auflaufen zu dürfen und nicht solche arroganten Spieler in der Mannschaft zu haben."

Henderson hatte in Montenegro sein 50. Länderspiel für absolviert, war in der 64. Minute für Dele Alli eingewechselt worden.