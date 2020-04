Bayer Leverkusen - Jonathan Tah verrät: Darauf hat Kai Havertz "nie Bock"

Auf seinen faulsten Mitspieler angesprochen, hat Jonathan Tah verraten, dass Kai Havertz das Krafttraining wohl nur ungerne über sich ergehen lässt.

Bayer Leverkusens Supertalent Kai Havertz hat in Bezug auf die Trainingsinhalte offenbar ganz bestimmte Vorlieben, das hat sein Mannschaftskollege Jonathan Tah im Gespräch mit DAZN und Goal verraten.

"Also der, der nie Bock hat, Krafttraining oder irgendwie sowas zu machen, ist Kai Havertz", sagte Tah in den DAZN Diaries. "Das ist immer lustig, wenn wir dann alle in den Kraftraum gehen. Der will einfach nur den Ball am Fuß haben. Der hat keine Lust, Krafttraining zu machen", so der Innenverteidiger.

Jonathan Tah über Kai Havertz: "Der liebt einfach den Ball so sehr"

Dennoch könne er Havertz, mit dem er auch im DFB-Team zusammenspielt, gut verstehen, betonte Tah. "Der liebt einfach den Ball so sehr. Der mag das nicht, und ich kann ihn auch verstehen. Aber vielleicht ist das auch einer, der wird zum Schrank", fügte der 24-Jährige über seinen knapp dreieinhalb Jahre jüngeren Kumpel mit einem Augenzwinkern an.

Ein anderer Spieler habe bei ihm indes mit seinem Fleiß bleibenden Eindruck hinterlassen: "Aranguiz (Charles, d. Red.) war in seiner Zeit als er verletzt war, besessen davon gesund zu werden. Das war unglaublich", betonte Tah: "Davon haben alle in unserer Reha-Abteilung geschwärmt." Auch Lars Bender sei "ein sehr fleißiger Kollege".