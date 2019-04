Johannes Eggestein verlängert auslaufenden Vertrag bei Werder

Gute Nachrichten für die Fans des SV Werder Bremen: Talent Johannes Eggestein verlängert seinen Vertrag und bleibt den Hanseaten treu.

Top-Talent Johannes Eggestein bleibt bei . Der 20 Jahre alte Offensivspieler verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bei den Grün-Weißen um mehrere Jahre. Dies teilte Werder am Montag mit. Über die Dauer des neuen Vertrags wurde wie üblich bei den Norddeutschen keine Angabe gemacht.

Bremens Geschäftsführer Frank Baumann lobte die "kontinuierliche Entwicklung" Eggesteins der letzten Jahre. "Er hat sich mit viel Geduld, viel Arbeit und guten Leistungen zu einem festen Bestandteil des -Kaders entwickelt", sagte Baumann. Trainer Florian Kohfeldt meinte: "Johannes ist ein sehr intelligenter Spieler, mit einem ausgeprägten Torinstinkt. In unseren Planungen für die Zukunft trauen wir ihm eine große Rolle zu."

Johannes Eggestein: "Ich fühle mich bei Werder und in Bremen sehr wohl"

Johannes Eggestein, dessen älterer Bruder Maximilian (22) ebenfalls für Werder spielt, kommt bislang auf 26 Bundesliga-Einsätze und erzielte dabei drei Tore. Bremens Nummer 24 durchlief zudem alle Junioren-Nationalmannschaften und ist aktuell Bestandteil der deutschen U21-Nationalmannschaft, für die er sechsmal auflief und ein Tor erzielte.

"Ich fühle mich bei Werder und in Bremen sehr wohl und bin davon überzeugt, dass ich hier in den nächsten Jahren zu einem noch besseren Bundesliga-Spieler werden kann", sagte Eggestein, der 2013 vom TSV Havelse in die Nachwuchsabteilung des Bundesligisten gewechselt war: "Ich habe immer gesagt, dass ich meine weitere Entwicklung bei Werder abwarten möchte. Und die war in den vergangenen Monaten und Jahren positiv. Daher war es jetzt an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen."