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Weltmeistercoach Löw blickt auf drei WM-Turniere zurück und verrät, welche personellen Maßnahmen ihm am schwersten fielen.

2010 hatte Löw die Qual der Wahl für den deutschen Angriff bei der Weltmeisterschaft in Südafrika. Letztlich entschied sich der heute 66-Jährige für Lukas Podolski, Thomas Müller, Miroslav Klose, Mario Gomez, Cacau und Stefan Kießling. Außen vor blieb Kevin Kuranyi und das nach der persönlich besten Saison seiner Karriere. 18 Tore und acht Assists hatte Kuranyi damals für den FC Schalke 04 in der Vor-WM-Saison verzeichnet, doch für den WM-Kader reichte es nicht.

"Ich habe gespürt, dass das einfach eine solche Enttäuschung für ihn war, dass irgendwie die ganze Welt zusammenbricht", sagte Löw gegenüber der Sport Bild. Kuranyi hatte letztmals 2008 für Deutschland gespielt. Insgesamt kommt der heute 44-Jährige auf 52 A-Länderspiele und 19 Tore.

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2014: Per Mertesacker verliert seinen Stammplatz

2014 in Brasilien fiel die schwierigste Entscheidung im Verlauf des Turniers. Per Mertesacker, bis einschließlich des dramatischen Achtelfinalerfolgs gegen Algerien gesetzt, fand sich plötzlich auf der Bank wieder. Fortan bildeten Mats Hummels und Jerome Boateng das Innenverteidiger-Duo auf dem Weg zum WM-Triumph.

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"Die Entscheidung, Per in so einem wichtigen Spiel im Viertelfinale erst mal auf die Bank zu setzen, war hart für ihn", erinnerte sich Löw. Auch ihm habe die Maßnahme "zugesetzt".

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WM 2018: Marc-Andre ter Stegen verliert Duell mit Manuel Neuer

Als "eine der schwierigsten Entscheidungen, die es bei uns gab" bezeichnete Löw die Lösung der Torhüterfrage vor der WM 2018 in Russland. Trotz einer achtmonatigen Verletzungspause machte Löw Manuel Neuer damals zu seiner Nummer eins, während Marc-Andre ter Stegen nach der Rückkehr des Torhüters des FC Bayern wieder auf die Bank musste.

"Die Entscheidung 2018 hat mich am härtesten getroffen", sagte ter Stegen 2025 im Rückblick auf seinen Konkurrenzkampf mit Neuer. Nach dessen Rücktritt im Anschluss an die WM im vergangenen Sommer startete ter Stegen nun als Nummer eins in die Ära Jürgen Klopp.

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"Marc hätte es logischerweise total verdient gehabt", erzählte Löw im Rückblick auf 2018. "Es hat mir im Herzen natürlich auch wehgetan, ihm so eine Entscheidung mitzuteilen."

2018 scheiterte Deutschland als Titelverteidiger in der Vorrunde. Nach dem Aus im Achtelfinale der wegen der Coronapandemie auf 2021 verschobenen EM endete seine Amtszeit als Bundestrainer nach 15 Jahren. Löw hatte Deutschland in 198 Spielen hauptverantwortlich gecoacht und davon 126 gewonnen, darunter das WM-Finale 2014 gegen Argentinien mit 1:0 nach Verlängerung.