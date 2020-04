Joao Mario über Atletico-Youngster Joao Felix: Barcelonas Spielstil "würde besser zu ihm passen"

2019 wechselte Joao Felix für 126 Millionen Euro zu Atletico Madrid. Laut seinem Landsmann Joao Mario wäre er bei Barca jedoch besser aufgehoben.

Joao Felix wäre laut seinem Landsmann Joao Mario beim besser aufgehoben als bei seinem derzeitigen Arbeitgeber . In einem Interview mit der portugiesischen Sportzeitung Record erklärte der Portugiese, dass die defensive Spielidee von Trainer Diego Simeone Felix nicht entgegenkomme.

"Atletico ist eine dieser Mannschaften, die von außen gesehen sehr gut organisiert ist, als wäre es eine italienische Mannschaft, die in spielt", sagte Mario. Neben der Umstellung auf den Stil der Colchoneros stelle auch die Rekordablöse von 126 Millionen Euro, die Atletico im vergangenen Sommer an Benfica überwies, ein Hemmnis für Felix dar.

Joao Mario: Umstellung auf Atleticos Spielidee für Joao Felix "nicht einfach"

Mario sagte dazu: "Natürlich ist der Wechsel von , das 80 Prozent des Spiels im organisierten Angriff spielt, zu Atletico - mit noch mehr Druck aufgrund des Preises - nicht einfach in Bezug auf die Anpassung."

Seit seinem Wechsel nach Madrid konnte Felix noch nicht an seine erfolgreiche Zeit in Lissabon anknüpfen. Während er in seiner Premierensaison bei Benfica noch in rund jedem zweiten Spiel traf, kommt der Angreifer in der laufenden Saison auf lediglich sechs Tore in 28 Einsätzen für die Rojiblancos. Dabei verpasste Felix zehn Spiele aufgrund einer Verletzung.

Joao Felix laut Joao Mario bei Barca besser aufgehoben: "Spielidee würde besser zu ihm passen"

Laut Mario wäre es dem 20-Jährigen bei einem Wechsel zu Barca womöglich anders ergangen. "Wenn er zum Beispiel bei Barcelona wäre, wäre der Druck natürlich größer, aber der Spielstil würde besser zu ihm passen“, sagte der Europameister von 2016, der derzeit bei unter Vertrag steht.

Erst 2018 schaffte Felix bei Benfica seinen Durchbruch. In seinem ersten Jahr für die Aguias machte der portugiesische Nationalspieler mit 20 Treffern in 43 Spielen auf sich aufmerksam. Anschließend wurde Felix bei etlichen europäischen Top-Klubs gehandelt, seine Wahl fiel jedoch auf Atletico, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht.