Joachim Löw zur Bayern-Meisterschaft: "Mussten einige Widerstände überwinden"

Joachim Löw hat dem FC Bayern zum Titelgewinn gratuliert. Die Mannschaft habe in dieser Saison einige Widerstände überwinden müssen.

Bundestrainer Joachim Löw hat speziell Meister-Coach Niko Kovac zum Titelgewinn mit Bayern München in der gratuliert. "In dieser Saison, in der sie noch das Double gewinnen können, mussten die Bayern auch einige Widerstände überwinden", sagte der 59-Jährige, "zum siebten Mal in Folge deutscher Meister zu werden, ist eine große Leistung. Solche Erfolge zu bestätigen, sich immer wieder selbst die höchsten Ziele zu setzen, ist eine Qualität, die den FC Bayern auszeichnet."

DFB-Direktor Oliver Bierhoff meinte: "Bis zum Schluss war in dieser Saison der Titelkampf offen, auch hat in der Liga begeisternden Fußball gespielt. Doch in den entscheidenden Momenten waren die Bayern wieder da und haben an sich geglaubt." Ihn freue es besonders "für unsere teilweise noch jungen Nationalspieler, dass sie die richtige Mentalität und Reaktion gezeigt haben. Diese Mentalität hat am Ende den Ausschlag gegeben".