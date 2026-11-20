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Der FC Bayern schaut sich bekanntlich nach einer künftigen Nummer zwei um. Rückt dabei nun auch Kevin Trapp in den Fokus?

Der FC Bayern München sieht offenbar auch Kevin Trapp von Paris FC als Kandidat für den Posten der Nummer zwei hinter Jonas Urbig. Das geht aus dem Bild-Podcast "Bayern-Insider" hervor.

Demnach habe sich die sportliche Führung des deutschen Rekordmeisters beim Management des ehemaligen Nationaltorhüters erkundigt, ob er sich einen Wechsel an die Isar grundsätzlich vorstellen könne. Wie die Antwort der Trapp-Seite ausfiel, blieb offen.

Trapp war im Sommer 2025 von Eintracht Frankfurt in die französische Hauptstadt gewechselt, wo er zuvor drei Jahre für Stadtrivale PSG gespielt hatte. Seit Dezember vergangenen Jahre ist der Routinier Stammkeeper und hat maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg in dieser Saison. Nach zehn Spieltagen steht Paris FC mit 20 Zählern auf Platz drei der Ligue 1. Der Rückstand auf Spitzenreiter PSG beträgt lediglich drei Punkte.

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Löw brachte Trapp beim FC Bayern ins Gespräch

Ex-Bundestrainer Joachim Löw hatte Trapp in der Bild-Sendung "Die Lage der Liga" erst vor wenigen Tagen bei den Bayern ins Spiel gebracht, was Fußballchef Christian Falk "als guten Vorschlag" abtat und nun erfuhr, dass der 36-Jährige tatsächlich ein Thema in München sei.

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Für Trapp wäre allerdings eine Ablöse nötig. Der neunmalige Nationalspieler besitzt noch einen Vertrag bis 2028 in Paris. Damit unterscheidet er sich zumindest von Bernd Leno, der ebenfalls auf Bayerns Torhüter-Liste stehen soll und den FC Fulham zum aktuellen Stand im Sommer ablösefrei verlassen könnte.

Getty Images

Angesprochen auf das angebliche Münchner Interesse schob Leno einem möglichen Engagement beim Branchenprimus am Donnerstag gegenüber Sky/RTL keinen Riegel vor. Der 34-Jährige und Trapp sind jedoch nicht die beiden einzigen Torhüter mit DFB-Vergangenheit, die bei den Bayern auf dem Zettel stehen sollen. Auch werden Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Loris Karius (FC Schalke 04) gehandelt.

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Als Torhüter mit dem Wissen, keinen Stammplatz zu haben, nach München zu wechseln, hat sich in der jüngeren Vergangenheit bereits als attraktive Option erwiesen. So auch zum Beispiel bei Sven Ulreich, der als langjähriger Stellvertreter von Neuer einen bemerkenswerten Werdegang hingelegt hat. Im Sommer werden beide voraussichtlich ihre Karrieren beenden, während Urbig fest als Stammkeeper eingeplant ist. Dem Vernehmen nach soll dem 23-Jährigen ein erfahrener Mann zur Seite gestellt werden.