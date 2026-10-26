Jetzt trifft er auch noch wie Harry Kane! Dayot Upamecano ist beim FC Bayern der Unersätzliche

Natürlich lag der Vergleich mit Lucio nahe. Wann immer ein Innenverteidiger des FC Bayern München sich weit in der eigenen Hälfte mit dem Ball am Fuß aufmacht und mit raumgreifenden Schritten zum gegnerischen Strafraum rennt und irgendwie abschließt, ist die Erinnerung an Lucio wieder da.

Zumindest für alle, die 2009 schon alt genug waren, um Fußballspiele des FC Bayern aktiv anzusehen. 2009 nämlich verließ Lucimar da Silva Ferreira die Bayern in Richtung Inter Mailand, Louis van Gaal hatte mit diesem brasilianischen Verteidiger, den es nur selten im eigenen Strafraum hielt, nur wenig anfangen können und ersetzte ihn durch den damals blutjungen Holger Badstuber.

Dayot Upamecano dürfte höchstwahrscheinlich nicht an Lucio oder gar Holger Badstuber gedacht haben, als er in der 16. Minute des Spiels der Bayern beim SC Freiburg am 7. Spieltag der Bundesliga am eigenen Strafraum mit einer Mischung aus Oberkörper, Unterleib und womöglich auch einem Hauch Hand einen Schuss von Jan-Niklas Beste blockte und sich dann mit raumgreifenden, aber deutlich weniger staksigen Schritten als einst Lucio auf den Weg machte.

"Er hat den Keeper ausgeguckt": Aaron Danks adelt Upamecano

Er war zehn Jahre alt, als Lucio die Münchner verließ, wer weiß, ob er je ein Spiel des Brasilianers für den FCB gesehen hat. Und, wenn man ehrlich ist: Dass Lucio nach einem langen Lauf derart erstaunlich unaufgeregt abgeschlossen hätte, ist nicht erinnerlich.

Aaron Danks, der nach Vincent Kompanys Zusammenbruch am Freitag den Trainer bis zu dessen vollständiger Genesung an der Seitenlinie vertritt und eine stark ersatzgeschwächte Mannschaft zu ihrer wohl besten Auswärtsleistung dieser Spielzeit coachte, hatte auch einen ganz anderen Vergleich parat: "Der Abschluss war sehr gut. Er hat den Keeper ausgeguckt, hat in eine Richtung geschaut und in die andere geschossen", sagte der Engländer. "Harry-Kane-esk" sei der Abschluss Upamecanos gewesen. Mehr Hochachtung geht nicht.

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Wie Lucio hin, Harry-Kane-esk her: Upamecano war nicht nur wegen seines neunten Treffers im 204. Pflichtspiel für den FC Bayern der Protagonist dieses Auswärtssiegs gewesen. Neben seinem Vorlagengeber und französischen Landsmann Michael Olise, der das späte 3:1 erzielte, als Freiburg kurz davor schien, das Spiel nach Tom Bischofs unglücklichem Eigentor in einer wilden Schlussphase doch drehen zu können. Upamecano nahm konsequent die Gegenspieler aus der Partie, er blockte einen weiteren Schuss, hatte drei klärende Aktionen und spielte fast so viele Pässe in der eigenen Hälfte wie in der gegnerischen. Kurz: Upamecano war an diesem Abend überall.

Vermutlich hätte Danks ihn auch eingesetzt, wenn die Bayern weniger ersatzgeschwächt nach Freiburg gefahren wären und er mehr Alternativen gehabt hätte. Als einziger Bayer absolvierte der 27-Jährige bisher jedes Spiel in der Bundesliga und Champions League. Seit seiner Vertragsverlängerung bis 2030 im Februar 2026 dürfte Upamecano für Bayern überhaupt kein schlechtes Spiel mehr gemacht. In den Monaten davor auch nicht, eigentlich ist Upamecano seit Vincent Kompany mit seinem Trainerteam um Danks im Sommer 2024 das Ruder bei Bayern übernahm, konstant gut.

Was sind die Stärken von Dayot Upamecano?

Weltklasse war Upamecano auch schon davor, kaum ein Innenverteidiger ist so schnell wie er, kaum einer ist so zweikampfstark und ist trotz einer enormen Robustheit derart beweglich und agil wie er. Allerdings hatten sich in seinen ersten Karrierejahren immer wieder teils auch haarsträubende Fehler in sein Spiel geschlichen. Upamecano schien Probleme zu haben, sich ein ganzes Spiel lang konzentrieren zu können.

Das ist nichts, was er exklusiv hatte, viele Weltklasse-Innenverteidiger waren in jungen Jahren bei aller Weltklasse sporadisch für Fehler gut. Upamecano konnte die Fehler im Bayern-Trikot abstellen und er harmoniert mit Jonathan Tah und Minjae Kim, die aktuell um die Position neben ihm konkurrieren, gleichermaßen.

"Haben gerade darüber gescherzt": Upamecano lief auch schon gegen Arsenal nach vorne

Wie groß der Anteil von Kompany und Danks an dieser Entwicklung ist, kann nicht abschließend geklärt werden, die Leistungen des Spielers seit 2024 sprechen aber für sich.

Doch eine gewisse geistige Urheberschaft an dem Tor reklamierte Danks bei DAZN dann doch für das Trainerteam. "Wir haben ihm im Video eine Chance gezeigt, die er gegen Arsenal hatte, wo er einen ähnliche Lauf gemacht hat. Wir haben gerade zusammen darüber gescherzt."