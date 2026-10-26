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imago-sport-1085049909.jpgSven Simon
Filippo Cataldo

Jetzt trifft er auch noch wie Harry Kane! Dayot Upamecano ist beim FC Bayern der Unersätzliche

Bundesliga
Man of the match
D. Upamecano
SC Freiburg - Bayern München
SC Freiburg
Bayern München

Dayot Upamecano war schon immer weltklasse. Doch seit Vincent Kompany und sein Trainerteam um Aaron Danks bei Bayern München das Sagen haben, hat er auch die Fehler praktisch eingestellt. Nun trifft er auch wie ein Weltklasse-Torjäger.

Natürlich lag der Vergleich mit Lucio nahe. Wann immer ein Innenverteidiger des FC Bayern München sich weit in der eigenen Hälfte mit dem Ball am Fuß aufmacht und mit raumgreifenden Schritten zum gegnerischen Strafraum rennt und irgendwie abschließt, ist die Erinnerung an Lucio wieder da.

Zumindest für alle, die 2009 schon alt genug waren, um Fußballspiele des FC Bayern aktiv anzusehen. 2009 nämlich verließ Lucimar da Silva Ferreira die Bayern in Richtung Inter Mailand, Louis van Gaal hatte mit diesem brasilianischen Verteidiger, den es nur selten im eigenen Strafraum hielt, nur wenig anfangen können und ersetzte ihn durch den damals blutjungen Holger Badstuber. 

Dayot Upamecano dürfte höchstwahrscheinlich nicht an Lucio oder gar Holger Badstuber  gedacht haben, als er in der 16. Minute des Spiels der Bayern beim SC Freiburg am 7. Spieltag der Bundesliga am eigenen Strafraum mit einer Mischung aus Oberkörper, Unterleib und womöglich auch einem Hauch Hand einen Schuss von Jan-Niklas Beste blockte und sich dann mit raumgreifenden, aber deutlich weniger staksigen Schritten als einst Lucio auf den Weg machte. 

"Er hat den Keeper ausgeguckt": Aaron Danks adelt Upamecano

Er war zehn Jahre alt, als Lucio die Münchner verließ, wer weiß, ob er je ein Spiel des Brasilianers für den FCB gesehen hat. Und, wenn man ehrlich ist: Dass Lucio nach einem langen Lauf derart erstaunlich unaufgeregt abgeschlossen hätte, ist nicht erinnerlich. 

Aaron Danks, der nach Vincent Kompanys Zusammenbruch am Freitag den Trainer bis zu dessen vollständiger Genesung an der Seitenlinie vertritt und eine stark ersatzgeschwächte Mannschaft zu ihrer wohl besten Auswärtsleistung dieser Spielzeit coachte, hatte auch einen ganz anderen Vergleich parat: "Der Abschluss war sehr gut. Er hat den Keeper ausgeguckt, hat in eine Richtung geschaut und in die andere geschossen", sagte der Engländer. "Harry-Kane-esk" sei der Abschluss Upamecanos gewesen. Mehr Hochachtung geht nicht. 

imago-sport-1085048540.jpgIMAGO

Wie Lucio hin, Harry-Kane-esk her: Upamecano war nicht nur wegen seines neunten Treffers im 204. Pflichtspiel für den FC Bayern der Protagonist dieses Auswärtssiegs gewesen. Neben seinem Vorlagengeber und französischen Landsmann Michael Olise, der das späte 3:1 erzielte, als Freiburg kurz davor schien, das Spiel nach Tom Bischofs unglücklichem Eigentor in einer wilden Schlussphase doch drehen zu können. Upamecano nahm konsequent die Gegenspieler aus der Partie, er blockte einen weiteren Schuss, hatte drei klärende Aktionen und spielte fast so viele Pässe in der eigenen Hälfte wie in der gegnerischen. Kurz: Upamecano war an diesem Abend überall. 

Vermutlich hätte Danks ihn auch eingesetzt, wenn die Bayern weniger ersatzgeschwächt nach Freiburg gefahren wären und er mehr Alternativen gehabt hätte. Als einziger Bayer absolvierte der 27-Jährige bisher jedes Spiel in der Bundesliga und Champions League. Seit seiner Vertragsverlängerung bis 2030 im Februar 2026 dürfte Upamecano für Bayern überhaupt kein schlechtes Spiel mehr gemacht. In den Monaten davor auch nicht, eigentlich ist Upamecano seit Vincent Kompany mit seinem Trainerteam um Danks im Sommer 2024 das Ruder bei Bayern übernahm, konstant gut. 

Was sind die Stärken von Dayot Upamecano?

Weltklasse war Upamecano auch schon davor, kaum ein Innenverteidiger ist so schnell wie er, kaum einer ist so zweikampfstark und ist trotz einer enormen Robustheit derart beweglich und agil wie er. Allerdings hatten sich in seinen ersten Karrierejahren immer wieder teils auch haarsträubende Fehler in sein Spiel geschlichen. Upamecano schien Probleme zu haben, sich ein ganzes Spiel lang konzentrieren zu können. 

Das ist nichts, was er exklusiv hatte, viele Weltklasse-Innenverteidiger waren in jungen Jahren bei aller Weltklasse sporadisch für Fehler gut. Upamecano konnte die Fehler im Bayern-Trikot abstellen und er harmoniert mit Jonathan Tah und Minjae Kim, die aktuell um die Position neben ihm konkurrieren, gleichermaßen. 

"Haben gerade darüber gescherzt": Upamecano lief auch schon gegen Arsenal nach vorne

Wie groß der Anteil von Kompany und Danks an dieser Entwicklung ist, kann nicht abschließend geklärt werden, die Leistungen des Spielers seit 2024 sprechen aber für sich.

Doch eine gewisse geistige Urheberschaft an dem Tor reklamierte Danks bei DAZN dann doch für das Trainerteam. "Wir haben ihm im Video eine Chance gezeigt, die er gegen Arsenal hatte, wo er einen ähnliche Lauf gemacht hat. Wir haben gerade zusammen darüber gescherzt."

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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