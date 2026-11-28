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Eric Maxim Choupo-Moting soll sich eine Rückkehr zum FC Bayern für ein halbes Jahr angeblich vorstellen können. Doch nach Sportvorstand Max Eberl äußert sich auch Oliver Kahn eher zweifelnd.

Eric Maxim Choupo-Moting steht einer Rückkehr nach München zum FC Bayern angeblich offen gegenüber. Das geht aus der neuesten Folge des Bild-Podcasts 'Bayern Insider' hervor.

Demnach könne sich der 37 Jahre alte Stürmer durchaus vorstellen, noch einmal für ein halbes Jahr ins Trikot des deutschen Rekordmeisters zu schlüpfen. Entsprechende Gerüchte hatten zuletzt die Runde gemacht, da den FCB derzeit große Personalsorgen in der Offensive plagen.

Mit Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Michael Olise und Jamal Musiala fällt aktuell ein Großteil des Münchner Angriff verletzungsbedingt aus - vor allem auf der Position des Mittelstürmers braucht es eigentlich dringend einen Ersatzkandidaten.

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Zunächst erlitt Saibari im Spiel gegen den BVB Ende Oktober einen Syndesmosebandriss und wird noch monatelang ausfallen. Die gleiche Verletzung zog sich nun auch der eigentlich unersetzliche Kane im Freitagabendspiel gegen den 1. FC Köln zu. Gnabry fällt ebenfalls seit dem BVB-Spiel mit einer Muskelverletzung bis Jahresende aus, Olise (Prellung) und Musiala (erneuter Muskelfaserriss) sind die jüngsten Patienten auf der Krankenliste.

Getty Images

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Was meinte Max Eberl über einen Transfer von Eric Maxim Choupo-Moting?

Choupo-Moting soll hinsichtlich dessen ein möglicher Ersatzkandidat sein, auch weil die Bayern mit seiner Verpflichtung relativ wenig Risiko eingehen würden. Der Verrag des Deutsch-Kameruners bei seinem Klub Klub Red Bull New York läuft zum Ende des Jahres aus, er wäre dementsprechend ablösefrei zu haben. In die MLS war der 76-malige kamerunische Nationalspieler nach fast einem halben Jahr der Vereinslosigkeit gewechselt, als sein Vertrag bei den Bayern im Sommer 2024 ausgelaufen war.

Während seiner Zeit in München (2020 bis 2024) avancierte Choupo-Moting zum Publikums- und Mitspieler-Liebling und wusste zumindest bis zu seiner Vertragsverlängerung 2023 als Vertreter von Robert Lewandowski sportlich durchaus zu überzeugen.

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Trotz der angespannten Personallage gaben sich die Münchner Verantwortlichen beim Thema Winter-Neuzugänge bis zuletzt bedeckt. Sportvorstand Max Eberl meinte vor dem CL-Spiel gegen Lille, als er direkt auf einen möglichen Transfer von Choupo-Moting angesprochen wurde: "Wir werden sehr sorgfältig darüber nachdenken, ob wir etwas unternehmen müssen. Aber im Moment ist das wirklich nichts, was wir in Betracht ziehen, denn die Spieler, die hier sind, werden uns in den nächsten sieben Spielen helfen, und wir haben 100-prozentiges Vertrauen in sie."

Eric Maxime Choupo-Moting zurück zum FCB - wäre das eine gute Idee?

Auch Ex-Klubboss Oliver Kahn äußerte sich skeptisch bezüglich eines Winter-Transfers an der Säbener Straße. "Schmeiß' die Jungspieler jetzt rein! Jetzt müssen sie zeigen, was sie können mit ihren Ansprüchen. Jetzt müssen sie schwimmen lernen auf dem Level", meinte er in der Sky-Show 'Triple – der Hagedorn-Fußballtalk'.

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Es dürfe "bloß keinen Aktionismus" nun geben in München. "Wenn ich immer höre: Jetzt müssen da irgendwelche Wintertransfers gemacht werden. Die handelnden Personen wissen schon sehr genau: Wer kommt wann zurück und ist das wirklich notwendig? Die Frage ist auch immer, was gibt der Markt her? Gibt es Spieler, die den FC Bayern verbessern oder ist es gar nicht leicht, im Winter Spieler zu finden, die den Kader ergänzen?", so Kahn.