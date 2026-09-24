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Tottenham Hotspur v TSG Hoffenheim - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Jetzt ist es offiziell: Diesen Spieler streicht Jürgen Klopp aus seinem Kader

UEFA Nations League A
Niederlande - Deutschland
Niederlande
Deutschland
B. Conte
Jürgen Klopp

Für den Neuling hat es nicht gereicht. Dennoch bekommt er noch eine zweite Chance, sich vor Jürgen Klopp zu beweisen und für das DFB-Team zu debütieren.

Jürgen Klopp hat Bambase Conte aus dem Kader für sein Bundestrainer-Debüt gegen die Niederlande am Abend (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gestrichen. Klopp hatte 24 Spieler nominiert, erlaubt sind in der Nations League gemäß Regularien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) aber nur 20 Feldspieler plus drei Torhüter.

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Seine Entscheidung hatte Klopp dem Offensivspieler von der TSG Hoffenheim bereits am Mittwoch mitgeteilt, er wollte sie aber noch nicht öffentlich machen, sondern die Nacht abwarten.

Conte, versicherte er, werde damit sicher im Kader für das zweite Spiel in Augsburg gegen Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) stehen. Mögliche Debütanten für das Niederlande-Spiel sind somit noch Yannik Engelhardt, Philipp Treu, Younes Ebnoutalib, Hennes Behrens, Max Rosenfelder und Torhüter Finn Dahmen.

Insgesamt hat Klopp für seine ersten vier Spiele als Bundestrainer 44 Spieler nominiert, die sich in zwei Kadergruppen aufteilen. Brajan Gruda (RB Leipzig, zweiter Kader) fällt wegen einer Bauchmuskelzerrung aus.

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