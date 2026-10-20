Dies berichtet „The Athletic“. Demnach soll Real die Premier-League-Klubs Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United und Tottenham Hotspur weiterhin für die anfänglichen Gründungskosten der europäischen Super League rechtlich verantwortlich sieht.

Die Kosten umfassen die Werbe- und Rechtsvorbereitung des Projekts. Die Rechnung tragen bislang allein Real Madrid, Barcelona und Juventus.

Wieso will Real Madrid den sechs englischen Klubs die Rechnung schicken?

Von den zwölf Gründungsklubs der Super League zogen sich neun nur wenige Tage nach der Ankündigung zurück: die sechs englischen Klubs sowie Atletico Madrid, AC Milan und Inter Mailand. Juventus zog sich 2023 zurück, Barcelona folgte offiziell im vergangenen Februar. Damit blieb Real Madrid allein.

Madrid stützt sich allerdings auf einen entscheidenden rechtlichen Punkt. Jeder Klub unterzeichnete eine Gesellschaftervereinbarung für die in Spanien ansässige Holdinggesellschaft "European Super League". Darin verpflichteten sich die Klubs, das Projekt gemeinsam zu "besitzen und zu verwalten".

Real-Präsident Florentino Perez hatte genau davor gewarnt, und zwar schon am Tag des kollektiven Rückzugs der Engländer im April 2021. Damals sagte er: "Ich werde hier keine Zeit damit verschwenden zu erklären, was ein bindender Vertrag ist. Die Wahrheit ist aber, dass die Klubs nicht aussteigen können."

Madrids Anwälte argumentieren, die Formulierung "besitzen und verwalten" schließe stillschweigend eine finanzielle Verpflichtung zur Übernahme der Kosten ein. Die englischen Klubs sind dagegen der Ansicht, ihre Verpflichtung habe mit ihrer öffentlichen Entschuldigung geendet. Zudem werde in den durchgesickerten Verträgen Geld nicht ausdrücklich erwähnt.

Warum handelt Real Madrid gerade jetzt?

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Real Madrids Forderung kommt zu einer Zeit, in der der Klub Bernd Reichart, den früheren Geschäftsführer des Super-League-Vermarkters A22, zum neuen Finanzchef machen möchte.

Außerdem folgt sie auf Real Madrids endgültige Aussöhnung mit dem europäischen Fußballverband UEFA und das Einfrieren der Super-League-Pläne samt dem neuen Projekt "Unify League“, das 96 Klubs auf vier Ebenen umfasste.

Sollten Real und die englischen Klubs bei ihren Ansichten bleiben, bliebe Real wohl nur der Gang vor Gericht. Das würde einen langen Rechtsstreit zwischen Europas größten Klubs bedeuten.



