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Jetzt droht sogar eine juristische Schlammschlacht unter Giganten: Real Madrid fordert von sechs englischen Klubs, für die gescheiterte Super League zu zahlen

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Im April 2021 schockierten zwölf Klubs die Fußball-Welt mit der Gründung der Super League. Nach schweren Protesten der Fußballfans und sogar der Politik, zogen sich selbst englische Großklubs umgehend wieder von den Plänen zurück. Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus blieben auf den Kosten von rund 80 Millionen Euro sitzen. Real soll nun den abtrünnigen Engländern die Rechnung schicken wollen.

Dies berichtet „The Athletic“. Demnach soll Real die Premier-League-Klubs Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United und Tottenham Hotspur weiterhin für die anfänglichen Gründungskosten der europäischen Super League rechtlich verantwortlich sieht.

Die Kosten umfassen die Werbe- und Rechtsvorbereitung des Projekts. Die Rechnung tragen bislang allein Real Madrid, Barcelona und Juventus.

Wieso will Real Madrid den sechs englischen Klubs die Rechnung schicken?

Von den zwölf Gründungsklubs der Super League zogen sich neun nur wenige Tage nach der Ankündigung zurück: die sechs englischen Klubs sowie Atletico Madrid, AC Milan und Inter Mailand. Juventus zog sich 2023 zurück, Barcelona folgte offiziell im vergangenen Februar. Damit blieb Real Madrid allein.

Madrid stützt sich allerdings auf einen entscheidenden rechtlichen Punkt. Jeder Klub unterzeichnete eine Gesellschaftervereinbarung für die in Spanien ansässige Holdinggesellschaft "European Super League". Darin verpflichteten sich die Klubs, das Projekt gemeinsam zu "besitzen und zu verwalten".

Real-Präsident Florentino Perez hatte genau davor gewarnt, und zwar schon am Tag des kollektiven Rückzugs der Engländer im April 2021. Damals sagte er: "Ich werde hier keine Zeit damit verschwenden zu erklären, was ein bindender Vertrag ist. Die Wahrheit ist aber, dass die Klubs nicht aussteigen können."

Madrids Anwälte argumentieren, die Formulierung "besitzen und verwalten" schließe stillschweigend eine finanzielle Verpflichtung zur Übernahme der Kosten ein. Die englischen Klubs sind dagegen der Ansicht, ihre Verpflichtung habe mit ihrer öffentlichen Entschuldigung geendet. Zudem werde in den durchgesickerten Verträgen Geld nicht ausdrücklich erwähnt.

Warum handelt Real Madrid gerade jetzt?

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Real Madrids Forderung kommt zu einer Zeit, in der der Klub Bernd Reichart, den früheren Geschäftsführer des Super-League-Vermarkters A22, zum neuen Finanzchef machen möchte.

Außerdem folgt sie auf Real Madrids endgültige Aussöhnung mit dem europäischen Fußballverband UEFA und das Einfrieren der Super-League-Pläne samt dem neuen Projekt "Unify League“, das 96 Klubs auf vier Ebenen umfasste.

Sollten Real und die englischen Klubs bei ihren Ansichten bleiben, bliebe Real wohl nur der Gang vor Gericht. Das würde einen langen Rechtsstreit zwischen Europas größten Klubs bedeuten.


Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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