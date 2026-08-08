Jetzt deutet alles auf einen Wechsel zu Atletico hin! Transfer-Saga um argentinischen Weltmeister geht weiter

Laut Fabrizio Romano bereitet der spanische Spitzenklub aktuell ein über 40 Millionen Euro schweres Angebot für den 28-jährigen Innenverteidiger von Tottenham Hotspur vor. Mit dem Spieler selbst soll spanischen Medienberichten zufolge schon Einigkeit bestehen. Ehe ein Transfer final abgewickelt wird, will Atletico aber noch Nahuel Molina und Matteo Ruggeri abgeben. Molina wird bei der AS Rom gehandelt, Ruggeri bei Aston Villa.

Zuvor hatte The Athletic von einer Einigung zwischen Tottenham und Inter Mailand berichtet. Demnach hätten die Spurs ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro akzeptiert. Es scheint aber, als würde Romero einen Wechsel zu Atletico bevorzugen, weil er dort mit seinem argentinischen Landsmann Diego Simeone zusammenarbeiten könnte und ihm angeblich ein höheres Gehalt winkt.

Kategorisch abgeschmettert haben die Spurs derweil angebliche Avancen des FC Arsenal. Die Gunners suchen kurzfristig einen Ersatz für den verletzten Abwehrchef William Saliba. Ein Transfer des Tottenham-Kapitäns zum großen Nordlondoner Rivalen hätte Erinnerungen geweckt an Sol Campbells spektakulären Wechsel vor 25 Jahren.

Cristian Romero verärgerte Tottenhams Fans

Romero fiel bei Tottenhams Fans bereits in der Schlussphase der vergangenen Saison in Ungnade. Der Kapitän fehlte damals verletzt, die Spurs steckten bis zum letzten Spieltag gegen den FC Everton in Abstiegsgefahr. Statt seine Mannschaft beim Showdown von den Rängen zu unterstützen, reiste Romero lieber nach Argentinien, um den Meistertitel seines Jugendclubs CA Belgrano gegen River Plate live zu verfolgen.

Nach Stationen bei CFC Genua, Juventus Turin und Atalanta Bergamo war Romero 2021 zu Tottenham gewechselt und dort zum Stammspieler und Kapitän avanciert. 2022 gewann er mit Argentinien die Weltmeisterschaft, beim Finalsieg gegen Frankreich stand er über die volle Spielzeit auf dem Platz. Auch bei der diesjährigen WM war er in Argentiniens Innenverteidigung gesetzt.

Tottenham verstärkte seine Abwehr in diesem Sommer bereits mit Jan Paul van Hecke und Marcos Senesi.