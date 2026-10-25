Lediglich die zuvor noch null Assists waren ein zahlenmäßiger Makel in der bisher starken ersten Ajax-Saison von Julian Brandt. Am Sonntag ließ er auch diesen Knoten platzen.

Beim 2:1-Sieg des niederländischen Rekordmeisters bei Sparta Rotterdam am 10. Spieltag der Eredivisie buchte Brandt seine beiden ersten Assists im Ajax-Trikot auf sein Konto.

In der 22. Minute war der 30-Jährige zunächst Wegbereiter des Führungstreffers durch Abdellah Ouazane. 20 Meter vor dem Tor spielte Brandt einen starken Doppelpass mit dem 17-jährigen Marokkaner, der dann vom 16er sehenswert traf. In der 43. Minute kam Sparta durch Jens Toornstra zum zwischenzeitlichen Ausgleich, die Gäste schlugen aber noch vor dem Halbzeitpfiff zurück.

Julian Brandt legt Siegtreffer kurz vor der Pause auf

Wieder war Brandt direkt beteiligt, diesmal trieb er den Ball bei einem Konter aus der eigenen Hälfte bis an den gegnerischen Strafraum, wo er Stürmer Tolu Arokodare bediente, der cool einschob (45.+1).

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Schon zuvor hatte Brandt in Ajax' Offensive auch neben seinen bisher schon acht Toren großen Einfluss. So ist der ehemalige BVB-Star der Ajax-Spieler, der in der Eredivisie bisher die meisten Chancen kreiert hat. Beim 1:1 gegen NEC Nijmegen am 8. Spieltag hatte Brandt beispielsweise mit deren acht mehr Chancen kreiert als all seine Mitspieler zusammen (fünf).

Das Problem, das Brandt vor Sonntagnachmittag schlichtweg hatte: Diejenigen, die er bediente, nutzten die daraus resultierenden Torchancen einfach nicht. So musste er bis zum 10. Spieltag auf seinen ersten Assist für den neuen Verein warten, dem er sich nach Vertragsende in Dortmund im Sommer ablösefrei anschloss - und ließ dann gleich den zweiten folgen.

Brandt kann sich auf ter Stegen verlassen

Glück hatte Brandt im Spiel bei Sparta derweil in der 59. Minute. Oder viel mehr: Er konnte sich bei Landsmann Marc-Andre ter Stegen bedanken, dass sein grausamer Fehlpass in der Nähe des eigenen Strafraums nicht zum 2:2-Ausgleichstreffer der Gastgeber führte. Brandts Zuspiel in Richtung ter Stegen war genau im Fuß von Spartas Mitchell van Bergen gelandet, der dann frei vor dem deutschen Ajax-Keeper zum Abschluss kam. Ter Stegen reagierte allerdings herausragend und verhinderte den Einschlag, Brandt kam umgehend zu ihm und klatschte dankbar ab.

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Der deutsche Nationaltorwart hatte ohnehin einen Sahnetag erwischt. In der zweiten Halbzeit baute Sparta mehrere Druckphasen auf und scheiterte dann immer wieder an ter Stegen, der mehrere bockstarke Reflexe zeigte. Kurz vor Schluss hatte er allerdings Glück, als er an einer Flanke vorbei segelte, die Rotterdamer daraus allerdings keinen Profit schlagen konnten.

Ajax überholte durch den Sieg die PSV Eindhoven, die zuvor gegen Feyenoord 1:1 spielte. So konnten Brandt und Co. auch den Rückstand auf den Tabellenführer aus Rotterdam auf drei Punkte verkürzen.