Jerome Boateng reagiert auf rassistische Beleidigungen gegen deutsche U17-Nationalspieler

Mehrere deutsche U17-Nationalspieler werden rassistisch beleidigt. Jerome Boateng reagiert.

WAS IST PASSIERT? Nach dem Einzug der deutschen U17-Nationalmannschaft ins Viertelfinale der WM in Indonesien wurden mehrere DFB-Spieler rassistisch beleidigt. Nun hat Jerome Boateng auf die Vorkommnisse reagiert.

WAS WURDE GESAGT? "Deutsche Jung-Nationalspieler, die nach einem Sieg bei der WM für Deutschland rassistisch beleidigt werden? Im Jahr 2023? Euer Ernst? Wann hört das jemals auf...!?", schrieb Boateng auf X.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Weltmeister von 2014 reagierte damit auf zahlreiche unterirdische Kommentare unter einem Post des DFB. Der Verband hatte nach dem 3:2-Sieg der deutschen Mannschaft gegen die USA im Achtelfinale ein Bild veröffentlicht, auf dem Paris Brunner, Almugera Kabar, Charles Herrmann (alle Borussia Dortmund) und Fayssal Harchaoui (1. FC Köln) abgebildet sind.

"Was is aus deutschland geworden?", war dort beispielsweise zu lesen. Oder auch: "Das Bild sagt mehr, als 1000 Worte. Die "National"mannschaft in allen Abteilungen, ist schon lange keine mehr."

Das DFB-Team zeigt bei der Weltmeisterschaft bislang überragende Leistungen. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück gewann alle vier Partien gegen Mexiko (3:1), Neuseeland (3:1), Venezuela (3:0) und die USA (3:2). Am Freitag (9.30 Uhr) steht das Viertelfinale gegen Spanien auf dem Programm.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty