Jeremy Doku: Ich bin ein besserer Dribbler als Mbappe oder Neymar

Jeremy Doku von Stade Rennes ist der beste Dribbler in der Ligue 1 - noch vor den beiden PSG-Star Kylian Mbappe und Neymar.

Der Belgier Jeremy Doku von Stade Rennes hält sich für den besten Dribbler in der Ligue 1 und ist stolz darauf. "Die Spieler hier sind auf einem höheren Niveau, stärker und schneller", sagte er Het Laatste Nieuws über die französische Liga im Vergleich zu seinem Heimatland und ergänzte: "In Belgien gibt es halt keinen Neymar oder Mbappe."

Und genau mit diesen beiden Superstars von Paris Saint-Germain vergleicht sich der 18-Jährige, was das Dribbling angeht. "Ich habe neulich meine Statistiken gesehen: Ich bin der beste Dribbler in der Ligue 1. Nicht schlecht in einer Liga mit Neymar und Mbappe, oder?", meinte Doku.

Doku: Viel hängt vom Selbstvertrauen ab

Die Eins-gegen-eins-Duelle waren schon immer eine herausragende Qualität des Flügelspielers. "Als ich noch klein war, haben die Leute gesagt, dass ich zu viel dribble. Sie wollten, dass ich damit aufhöre, aber ich habe einfach damit weitergemacht", blickte er zurück.

Aufgrund seiner Erfolge in den direkten Duellen hatte er auch einen Rat für junge Dribbler parat: "Macht einfach weiter, auch wenn es am Anfang noch nicht richtig klappt. Versteckt euch nicht", meinte Doku. "Viel hängt davon ab, wie viel Selbstvertrauen man hat. Wenn ich dribble, weiß ich, dass ich in der Hälfte der Fälle an meinem Gegenspieler vorbeikomme", ergänzte er.

Doku kommt in der aktuellen Saison für Stade Rennes auf ein Tor und zwei Vorlagen in 24 Liga-Spielen.