Jens Lehmann: FC Liverpool kann den Rekord vom FC Arsenal brechen

Der 2:0-Erfolg im Nachholspiel bei am Mittwoch bedeutete den 31. Sieg im 32. Ligaspiel und die 41. Partie ohne Niederlage für den . Das sind beeindruckende Zahlen und damit sind die Reds in weiter auf Rekordkurs. Die bisherige Bestmarke liegt bei 49 Spielen, aufgestellte von den "Invincibles", dem mit Torhüter Jens Lehmann vor rund 16 Jahren.

Nun rechnet der ehemalige Nationalkeeper damit, dass die Mannschaft von Jürgen Klopp die Gunners vom ersten Platz der Bestenliste verdrängen wird. "Liverpool ist auf einem guten Weg, unsere Erfolgsserie mit Arsenal zu toppen", sagte Lehmann am Rande der Sportbusiness-Messe SPOBIS zu Goal und SPOX.

Jürgen Klopp hailed the winning mentality of his players after tonight's performance, but added improvements can still be made after Wednesday’s 2-0 triumph.