"Jeder kann Fehler machen": Schalke-Boss mit Job-Angebot für Manuel Neuer vor Topspiel gegen FC Bayern

Viel deutet darauf hin, dass Neuer, der im vergangenen März seinen 40. Geburtstag feierte, am Ende der laufenden Saison seine Karriere beenden wird. Wenig deutet bislang darauf hin, was der Ausnahmetorhüter nach der aktiven Karriere vorhat. Möglichkeiten dürfte es für einen Mann mit Neuers sportlicher Vita, seiner Erfahrung und entsprechenden Kontakten genug geben.

Vor dem Topspiel am Samstag auf Schalke brachte Alex Hefer eine Rückkehr Neuers an alte Wirkungsstätte ins Gespräch. Hefer, Aufsichtratschef bei S04, glaube zwar, dass Neuer "erst mal seine Zeit genießen" und sich dann überlegen werde, "was er machen möchte", wie er gegenüber der Bild erklärte. "Ob er dann in der alten oder in der neuen Heimat tätig werden möchte - das muss er sich selbst überlegen."

Als gebürtiger Gelsenkirchener verärgerte Neuer das Gros der königsblauen Anhängerschaft mit seinem Wechsel zum FC Bayern München im Jahr 2011 und den Begleiterscheinungen des Transfers. Für Hefer sollte dieses Kapitel aber abgeschlossen sein: "Als Verein können wir stolz sein auf seine Karriere. Sein Abgang war kontrovers, aber ich persönlich finde, dass jeder Fehler machen kann, gerade wenn er jung ist. Das ist dann irgendwann auch mal gut."

Getty Images

Bayern will auch in Zukunft auf ehemalige Spieler setzen

Bei den Bayern entwickelte sich Neuer von einem der vielversprechendsten Torhütertalente der Welt zu einem der größten Keeper aller Zeiten. Er wurde mehrfach als Welttorhüter ausgezeichnet, wurde 2014 nicht nur Weltmeister mit Deutschland, sondern auch Weltsportler, gewann mit den Bayern neben unzähligen Meisterschaften und DFB-Pokalen auch zweimal die Champions League.

Präsident Herbert Hainer betonte bereits, dass auch für Neuer eine Karriere nach der Karriere beim Münchner Erfolgsklub denkbar sei. "Natürlich ist es unser Wunsch, auch in Zukunft ehemalige Spieler, wenn sie denn bereit sind, einzubinden", so Hainer. "Denn sie haben eine unheimliche Erfahrung, kennen den Klub und den Profifußball in- und auswendig, und das ist, was uns hilft."

Am Samstag treffen die Bayern nach dem 5:1-Heimsieg im Saisoneröffnungsspiel gegen den VfB Stuttgart auf eine Schalker Mannschaft, die als Bundesliga-Aufsteiger mit einer 0:3-Niederlage beim FC Augsburg in die Saison gestartet ist.



