Javier Mascherano verteidigt Lionel Messi: "Sie wollen ihn immer nur kritisieren"

In seinem Heimatland Argentinien hat Lionel Messi einen schweren Stand bei einigen Fans und Experten. Javier Mascherano kann das nicht verstehen.

Javier Mascherano hat seinen ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi gegen die Kritik aus an den Leistungen des Barca-Superstars im Nationaltrikot verteidigt. "Sie wollen ihn immer nur kritisieren", sagte Mascherano TyC Sports, als er auf die Stimmen der Experten und Fans angesprochen wurde, die von Messi ähnlich überragende Leistungen für die Albiceleste fordern, wie er sie regelmäßig für Barcelona zeigt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Messi hatte zusammen mit seinem Team drei Endspiele verloren und war bei der WM 2018 in bereits im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister ausgeschieden. Danach verkündete er eine Pause in der Nationalmannschaft, die er nun mit einem Auftritt im Testspiel gegen Venezuela wieder beendete. "Die Leute sagen 'Er muss zurückkommen'. Und wenn er wieder da ist, ist er wieder angeblich ein Problem", regte sich Mascherano auf. "Für sie ist er immer das Problem", fügte er hinzu.

Mascherano: "Kann mir vorstellen, dass das ermüdend ist"

In Argentinien wird Messi oft vorgeworfen, dass er nicht mit demselben Enthusiasmus wie in Barcelona spiele und seine Führungsqualitäten werden öffentlich angezweifelt. "Wissen Sie, wie oft er schon vor irgendeinem Testspiel in die USA geflogen ist, obwohl er gar nicht spielen konnte, nur, um beim Team zu sein?", fragte Mascherano den Journalisten und bekräftigte damit aus seiner Sicht, dass Messi viel Verantwortung für die Albiceleste übernehme.

"Ich bin nicht er, aber ich kann mir vorstellen, dass das alles sehr ermüdend ist", meinte Mascherano mit Blick auf Messi und die Kritik, die auf den fünfmaligen Weltfußballer einprasselt. "Bei der ganzen Kritik geht es doch gar nicht um Fußball", machte Mascherano seine Sicht der Dinge klar.