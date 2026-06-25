Japan kehrt an den Schauplatz des 2:2 gegen die Niederlande, das AT&T Stadium in Arlington, zurück und bestreitet dort das letzte und entscheidende WM-Gruppenspiel der Gruppe F gegen Schweden. Beide Teams hoffen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Nach dem 2:2 besiegte Japan Tunesien 4:0, während Schweden nach dem 5:1 gegen Tunesien mit dem gleichen Ergebnis gegen die Niederlande verlor.

GOAL zeigt Ihnen, wie Sie Tickets für das Spiel Japan gegen Schweden bei der WM 2026 erhalten. Sie erfahren, wo Sie die Karten kaufen, wie viel sie kosten und welche Infos Sie zum Stadion brauchen.

Wann findet das Spiel Japan gegen Schweden statt?

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Dallas Stadium

Spielplan Japans bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Sonntag, 14. Juni Niederlande – Japan (15:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington 2:2 Samstag, 20. Juni Tunesien – Japan (22:00 Uhr CST) Estadio BBVA, Guadalupe 0:4 Donnerstag, 25. Juni Japan gegen Schweden (18:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington Tickets

Spielplan der schwedischen Nationalmannschaft für die WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Sonntag, 14. Juni Schweden gegen Tunesien (20:00 Uhr CST) Estadio BBVA, Guadalupe 5:1 Samstag, 20. Juni Niederlande gegen Schweden (12:00 Uhr CDT) NRG Stadium, Houston 5:1 Donnerstag, 25. Juni Japan gegen Schweden (18:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington Tickets

So kaufen Sie Tickets für das Spiel Japan gegen Schweden

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft jetzt. Das Prinzip lautet "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Anders als bei den Verlosungen finden die Transaktionen in Echtzeit statt. Es ist die letzte Chance, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Japan gegen Schweden?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase gab es ab 60 US-Dollar für bestimmte Fan-Kategorien, Final-Karten kosten bis zu 6.730 US-Dollar.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Bilanz und Statistiken der direkten Begegnungen zwischen Japan und Schweden

JPN Letztes Spiel SWE 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Japan 1 - 1 Schweden 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Alles, was Sie über das AT&T Stadium wissen müssen

Das Spiel Japan gegen Schweden findet im AT&T Stadium (für das Turnier "Dallas Stadium") in Texas statt.

Während der Weltmeisterschaft 2026 bietet die Arena rund 90.000 Plätze.

Das in Arlington, Texas, stehende Stadion besitzt ein einfahrbares Dach und bietet damit ein neues Zuschauererlebnis. Es ist bekannt für die über dem Spielfeld hängende HD-Videotafel mit 160 Fuß Breite, die zu den größten hängenden Bildschirmen im internationalen Sport zählt und jedem Fan einen klaren Blick auf das Spiel liefert.