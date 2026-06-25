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Book Japan vs Sweden World Cup Tickets

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Japan vs Schweden: So kaufen Sie WM-Tickets, Preise, Infos zum AT&T Stadium und mehr

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K. Mitoma
A. Isak
Viktor Gyökeres

So buchen Sie Tickets für das entscheidende WM-Duell, in dem es um den Einzug in die K.o.-Runde geht

Japan kehrt an den Schauplatz des 2:2 gegen die Niederlande, das AT&T Stadium in Arlington, zurück und bestreitet dort das letzte und entscheidende WM-Gruppenspiel der Gruppe F gegen Schweden. Beide Teams hoffen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Nach dem 2:2 besiegte Japan Tunesien 4:0, während Schweden nach dem 5:1 gegen Tunesien mit dem gleichen Ergebnis gegen die Niederlande verlor.

GOAL zeigt Ihnen, wie Sie Tickets für das Spiel Japan gegen Schweden bei der WM 2026 erhalten. Sie erfahren, wo Sie die Karten kaufen, wie viel sie kosten und welche Infos Sie zum Stadion brauchen.

Wann findet das Spiel Japan gegen Schweden statt?

Spielplan Japans bei der WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Sonntag, 14. Juni

Niederlande – Japan (15:00 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Arlington

2:2

Samstag, 20. Juni

Tunesien – Japan (22:00 Uhr CST)

Estadio BBVA, Guadalupe

0:4

Donnerstag, 25. Juni

Japan gegen Schweden (18:00 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Tickets

Spielplan der schwedischen Nationalmannschaft für die WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Sonntag, 14. Juni

Schweden gegen Tunesien (20:00 Uhr CST)

Estadio BBVA, Guadalupe

5:1

Samstag, 20. Juni

Niederlande gegen Schweden (12:00 Uhr CDT)

NRG Stadium, Houston

5:1

Donnerstag, 25. Juni

Japan gegen Schweden (18:00 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Tickets

So kaufen Sie Tickets für das Spiel Japan gegen Schweden

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft jetzt. Das Prinzip lautet "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Anders als bei den Verlosungen finden die Transaktionen in Echtzeit statt. Es ist die letzte Chance, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Japan gegen Schweden?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase gab es ab 60 US-Dollar für bestimmte Fan-Kategorien, Final-Karten kosten bis zu 6.730 US-Dollar.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie

Gruppenphase

Runde der 32 – Viertelfinale

Halbfinale & Finale

Kategorie 1

250–400 $

600 $ – 1.200 $

1.500 $ – 6.730 $

Kategorie 2

150 $ – 280 $

400–800 $

1.000 $ – 4.210 $

Kategorie 3

100 $ – 200 $

200–500 $

600–2.790 $

Kategorie 4

60–120 $

150–350 $

400–2.030 $

Bilanz und Statistiken der direkten Begegnungen zwischen Japan und Schweden

JPN

Letztes Spiel

SWE

0

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

1

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
0/1
Beide Teams haben getroffen
1/1

Japan vs Schweden Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Japan crest
Japan
JPN
Aufstellung
Schweden crest
Schweden
SWE
3-5-2
1Z. Suzuki25J. Suzuki16T. Watanabe22T. Tomiyasu10R. Doan24K. Sano13K. Nakamura14J. Ito11D. Maeda15D. Kamada18A. Ueda23K. Nordfeldt3Victor Nilsson Lindelöf2G. Lagerbielke4I. Hien18Y. Ayari11A. Elanga5G. Gudmundsson16Jesper Karlström7L. Bergvall9A. Isak17Viktor Gyökeres
Schweden crest
Schweden
SWE
3-4-2-1
Japan

Startelf

Schweden

Trainer

  • H. Moriyasu
  • G. Potter

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Alles, was Sie über das AT&T Stadium wissen müssen

Das Spiel Japan gegen Schweden findet im AT&T Stadium (für das Turnier "Dallas Stadium") in Texas statt.

Während der Weltmeisterschaft 2026 bietet die Arena rund 90.000 Plätze.

Das in Arlington, Texas, stehende Stadion besitzt ein einfahrbares Dach und bietet damit ein neues Zuschauererlebnis. Es ist bekannt für die über dem Spielfeld hängende HD-Videotafel mit 160 Fuß Breite, die zu den größten hängenden Bildschirmen im internationalen Sport zählt und jedem Fan einen klaren Blick auf das Spiel liefert.