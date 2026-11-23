So sehen Sie Japan U17 gegen Serbien U17 mit einem VPN

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie dessen Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders.

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Spielvorschau

Japan U17 trifft in der Gruppe L der U17-WM auf Serbien U17. Beide Teams wollen ein Ergebnis erzielen, das ihren weiteren Turnierverlauf beeinflusst.

Japan steht nach einer Niederlage gegen Kolumbien U17 am jüngsten Spieltag auf Platz drei der Gruppe. Durch das 1:2 ist die Mannschaft nun gefordert.

Die Gesamtform macht Japan dennoch Mut. Das Team gewann drei seiner letzten fünf Spiele, darunter ein 3:0 gegen Südafrika U17.

Serbien geht als Tabellenführer der Gruppe L mit Rückenwind in die Partie. Im jüngsten WM-Spiel gewann das Team mit 2:0 gegen Honduras U17.

Serbien hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen, darunter ein 4:0 gegen Andorra U17. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es gegen Portugal U17 in der EM-Qualifikation.

Japan muss gegen ein Team eine Antwort finden, das in seiner jüngsten Serie dreimal ohne Gegentor blieb. Serbien will seine Position an der Tabellenspitze verteidigen.