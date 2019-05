Jan Vertonghen scheint seinen harten Zusammenstoß im Champions-League-Halbfinale gegen Amsterdam gut überstanden zu haben. Wie der Innenverteidiger in den sozialen Medien mitteilte, fühlt er sich am Tag nach der unglücklichen Kollision mit seinem Mannschaftskameraden Toby Alderweireld schon wieder deutlich besser.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

In der 39. Minute hatte Vertonghen mit der Unterstützung der Ärzte den Platz verlassen, zuvor war er nach besagten Zusammenprall blutend zu Boden gegangen.

Not the way I wanted the game to go last night. Feeling ok today. Thanks to both sets of fans for the positive messages 👍 #UCL #COYS pic.twitter.com/I9l4GaBznX