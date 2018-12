Jamie Carragher lobt Liverpools Virgil van Dijk: "Er ist der Federer des Fußballs"

Jamie Carragher, Experte bei Sky Sports , hat im Vorlauf der Partie zwischen Liverpool und Manchester United (17 Uhr im LIVETICKER und bei DAZN) zu einem besonderen Lob für Reds-Verteidiger Virgil van Dijk angesetzt und den 27-Jährigen mit der Tennisgröße Roger Federer verglichen.

"Wenn man Federer Tennis spielen sieht, sieht alles ganz einfach aus. Er ist einfach da, ist immer da. Van Dijk ist der Federer des Fußballs, alles fühlt sich an, als hätte er eine andere Ausrüstung", wird der 40-Jährige von Squawka auf Twitter zitiert.

Jamie Carragher on Virgil van Dijk: “You know when you see Federer play Tennis, everything just looks easy, he’s just there, he’s always there. He’s the Federer of Football, everything feels like he’s got another gear." pic.twitter.com/LX1XvXOxOn