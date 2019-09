Jamie Carragher: Fabinho ist der beste defensive Mittelfeldspieler der Premier League

Großes Lob für den Liverpool-Abräumer: Jamie Carragher sieht in ihm den stärksten EPL-Spieler auf seiner Position.

Der ehemalige englische Nationalspieler Jamie Carragher hat ein Loblied auf Mittelfeldspieler Fabinho vom gesungen. Der heutige TV-Experte, der während seiner aktiven Laufbahn 17 Jahre lang für die Reds spielte und mit ihnen 2005 die gewann, sieht in der Premier League keinen stärkeren defensiven Mittelfeldmann als den Schützling von Jürgen Klopp.

Carragher sagte nach dem 3:0-Sieg Liverpools beim FC Burnley am Samstag: "Ich halte ihn für den besten Spieler der Premier League auf dieser Position.“ Ein hoch gehandeltes Duo von Meister schätzt er entsprechend schwächer ein: "Fernandinho wirkt, als ließe er ein wenig nach, und Rodri ist gerade neu bei seinem Verein."

FC Liverpool: Fabinho hatte 2018 Startschwierigkeiten

Fabinho war im Sommer 2018 für 45 Millionen Euro Ablöse von nach Liverpool gewechselt und hatte an der Mersey zunächst mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen. "Seit Weihnachten, als er sich in die Mannschaft gekämpft hat, war er vermutlich Liverpools bester Spieler in der letzten Saison", führte Carragher aus. "Sein Start war schwierig und nun ist das der Bereich, in dem Liverpool sich am stärksten verbessert hat. Man kann sich daran erinnern, wie gut Liverpool zu Beginn der letzten Saison spielte. Aber damals hatte die Mannschaft noch nicht diesen Fabinho."

Der Vizemeister hat einen makellosen Start in die neue Spielzeit hingelegt und geht nach vier Siegen aus vier Partien als Spitzenreiter in die Länderspielpause. Fabinho stand in allen vier Begegnungen auf dem Rasen, drei davon absolvierte er über die volle Distanz. Dabei lieferte er einen Assist.