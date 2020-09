4. Liga statt Weltstar: Was wurde aus James Vaughan, dem jüngsten Premier-League-Torschützen aller Zeiten?

Sein Debüt auf der großen Bühne war unglaublich spektakulär, die Voraussetzungen schienen ideal. Doch heute kickt James Vaughan in der 4. Liga.

HINTERGRUND

Es war ein sonniger Sonntagnachmittag im Goodison Park. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde James Vaughan eingewechselt, feierte gegen sein Debüt für die Profis des . Und nur gut zehn Minuten später passierte das: Kevin Kilbane machte einen guten Lauf in die Tiefe, spielte den Ball vom linken Strafraumrand in die Mitte. Dort entwischte der erst 16-jährige Joker seinem Gegenspieler, warf sich in die flache Heraingabe und wuchtete sie im Fallen mit seinem rechten Fuß über die Linie. 4:0 für Everton, Endstand.

Exakt 16 Jahre, acht Monate und 27 Tage war Vaughan an jenem 10. April 2005 alt. Bis heute ist er damit vor Liverpool-Star James Milner der jüngste Torschütze, den es in der Premier League jemals gegeben hat. "Ich wollte an diesem Tag unbedingt auf den Platz", wird Vaughan vom Liverpool Echo zitiert. "Ich hatte zuvor schon ein paar Mal im Kader gestanden, aber stets war nichts passiert. Doch ich hatte die Hoffnung, dass das nun DER Tag sein würde."

Der Goodison Park tobte nach dem Treffer des neuen Supertalents, Vaughan selbst war wie entfesselt, konnte erst von Everton-Legende Tim Cahill zu Boden gerissen werden. "Es war unglaublich, Ich rannte und rannte einfach nur. Wenn ich es heute sehe, kann ich kaum glauben, dass ich Kevin Kilbane nicht für den Assist dankte. Aber ich war eben einfach ein junger Kerl voller Euphorie", sagte Vaughan.

Mehr Teams

James Vaughan lief die 100 Meter mit 13 schon in 11,5 Sekunden

Es sollte die erstmalige Inszenierung eines neuen Hoffnungsträgers sein, davon waren zumindest alle Blauen in Liverpool überzeugt. Vaughan galt als Sturmjuwel mit erstklassigen Anlagen. Wie sein Vater hatte auch er selbst lange parallel zum Fußball Rugby gespielt, entschied sich erst mit 14 oder 15 für das runde Leder. Er war extrem schnell, lief die 100 Meter schon mit 13 in nur 11,5 Sekunden und war damit der drittschnellste Junge ganz Englands in seiner Altersklasse.

Als Neunjähriger hatten Evertons Scouts den in Birmingham geborenen Mittelstürmer entdeckt, seither wurde Vaughan im Nachwuchs des Traditionsklubs ausgebildet. Ende der Saison 2004/05 drängte er dann allmählich in die erste Mannschaft, gekrönt von seinem spektakulären Debüt mit 16. Natürlich, mag man sagen, zogen die großen englischen Medien schnell Vergleiche zu Wayne Rooney, der bei seinem ersten Tor für Everton knapp zweieinhalb Jahre zuvor rund drei Monate älter gewesen war als Vaughan.

Bild: Imago Images / Sportimage

"Wayne Rooney und James sind unterschiedliche Spielertypen", trat Evertons damaliger Co-Trainer Alan Irvine nach Vaughans Premierentreffer gegen Palace auf die Euphoriebremse. "Wir hatten ein paar personelle Engpässe, also bekam James seine Chance. Er hat sie absolut brillant genutzt, ich freue mich sehr für ihn."

Vaughan bestach vor allem durch seine Robustheit, seine Geschwindigkeit und das Talent, im Strafraum meistens richtig zu stehen. "Die Zeit wird zeigen, ob er es so weit bringt wie Wayne Rooney", sagte Irvine. "Sollte er das schaffen, wäre das für uns alle fantastisch. Aber es wäre nicht gut, zu sagen, er sei der nächste Wayne Rooney. Denn er ist einfach der erste James Vaughan."

James Vaughan: "Mit sieben oder acht sagte ich allen, dass ich der jüngste EPL-Torschütze werde"

So groß wie Rooney wurde Vaughan aber bekanntlich nie. Zu häufig und viel zu früh musste er sich mit langwierigen Verletzungen herumschlagen, wurde weit zurückgeworfen. 2006/07, immer noch erst 18, machte er in 14 Premier-League-Einsätzen vier Tore, schien auf einem guten Weg zu sein. Doch es sollte Vaughans beste Zeit für Everton bleiben, insgesamt bestritt er für die Toffees lediglich 61 Pflichtspiele.

2009 wurde er erstmals verliehen, 2011 dann für gut zwei Millionen Euro an verkauft. Vaughans Karriere seit 2009 eine Odysse zu nennen, wäre beinahe untertrieben. Zwölf verschiedene Vereine stehen seither in seiner Vita, die meiste Zeit seiner Laufbahn verbrachte er in der zweiten englischen Liga. Bei Derby County, , Crystal Palace oder Huddersfield, wo er zwischen 2012 und 2015 seine wohl besten Jahre hatte.

Nach weiteren Zweitligastationen bei Birmingham City und Sunderland spielt Vaughan seit 2018 höchstens drittklassig. Mittlerweile, mit 32, ist der jüngste Premier-League-Torschütze aller Zeiten sogar in der vierten englischen Liga gelandet, steht bei den Tranmere Rovers unter Vertrag.

Es hätte deutlich besser laufen können für Vaughan. Dennoch sagt er heute: "Wenn ich zurückschaue auf mein Debüt-Tor, ist das für mich definitiv ein extrem stolzer Moment. Das ist etwas, was ich meinem kleinen Sohn zeigen kann."

Er hegt keinen Groll wegen der ständigen Verletzungen, die ihm vermutlich eine bessere Laufbahn verbauten. Stattdessen sieht er es locker: "Als ich sieben oder acht Jahre alt war, sagte ich allen, dass ich einmal der jüngste Spieler sein werde, der ein Tor in der Premier League erzielt. Ich sagte auch, dass ich der jüngste Spieler werde, der jemals für gespielt hat. Dazu kam es zwar nicht - aber es war ein Traum, in der Premier League zu spielen und zu treffen."