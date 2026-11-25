Jamaika U17 gegen Elfenbeinküste U17 mit einem VPN sehen

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem gewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungspartner aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Jamaika U17 trifft in Gruppe E der U17-WM auf Elfenbeinküste U17. Beide Teams wollen ihre Teilnahme mit einem besseren Ergebnis abschließen. Der Spielort steht noch nicht fest.

Jamaika geht nach zwei deutlichen Niederlagen in die Partie. Am 20. November verlor das Team mit 0:6 gegen Italien, am 23. November folgte ein 2:6 gegen Usbekistan.

Damit hat Jamaika in zwei Spielen zwölf Gegentore kassiert und steht auf Platz vier der Gruppe. Die Defensive zu stabilisieren, hat klar Priorität.

Auch Elfenbeinküste verlor sein jüngstes Spiel, am 23. November mit 1:2 gegen Italien. Gegen das Team, das in der Gruppe das Tempo vorgibt, fiel die Niederlage knapp aus.

Am 20. November gewann Elfenbeinküste mit 2:1 gegen Usbekistan. Dank dieses Sieges steht das Team in Gruppe E auf Platz drei und geht mit der besseren Tabellenposition in die Partie.

Hier erfahrt Ihr, was zur Anstoßzeit sowie zu den TV- und Livestream-Optionen für Jamaika U17 gegen Elfenbeinküste U17 bekannt ist.

Offizielle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream dieses Spiels liegen derzeit nicht vor. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, sobald die Übertragungspartner feststehen.

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