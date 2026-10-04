"Jahrhundertsommer" für den FC Bayern: Eine Sache freut Uli Hoeneß ganz besonders

Er sprach im kicker von einem "Jahrhundertsommer" für den FCB - und bezog sich dabei ausschließlich auf die Verkäufe von Spielern, die am eigenen Campus ausgebildet wurden.

Dem Bericht zufolge nahmen die Münchner für Talente, die zuletzt den Klub verließen, insgesamt rund 35 Millionen Euro ein. "Einen schönen Nebeneffekt", nannte das Hoeneß, der mitverfolgt hat, dass die Campus-Ausbildung nur in den wenigsten Fällen dazu führt, dass Spieler in der ersten FCB-Mannschaft integriert werden können. Lennart Karl, Aleksandar Pavlovic und Josip Stanisic sind die Ausnahmen - doch mit den Verkäufen an andere Klubs könne sich der Campus selbst finanzieren.

Mit Noel Aseko, der zu Eintracht Frankfurt ging, nahm Bayern mehr als acht Millionen Euro ein. Jonathan Asp Jensen brachte bei seinem Wechsel sechs Millionen Euro von Lazio, Maurice Krattenmacher drei Millionen Euro aus Elversberg. Dazu kamen noch zahlreiche weitere Talente, die die Bayern-Kasse klingeln ließen.