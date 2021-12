Jahn Regensburg vs. Werder Bremen heute live: Die 2. Liga im TV und LIVE-STREAM sehen

Am heutigen Freitagabend (10. Dezember 2021) ist Werder Bremen zu Gast bei Jahn Regensburg. Die Zweitligapartie wird um 18:30 Uhr im Jahnstadion von Regensburg angepfiffen.

Aktuell liegt der Jahn mit 28 Punkten auf einem starken dritten Platz. Werder Bremen hingegen steht auf dem neunten Tabellenplatz.

Neu-Trainer Ole Werner wird sicherlich versuchen, die drei Punkte aus Regensburg mitzunehmen, um den Anschluss an die oberen Plätze der Tabelle nicht zu verlieren. Ob seinem Team das heute Abend gelingt, können wir ab 18:30 Uhr herausfinden.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Jahn Regensburg vs. Werder Bremen Wettbewerb 2. Liga Anpfiff 10. Dezember - 18:30 Uhr Spielort Jahnstadion (Regensburg)

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen heute live: Läuft das Spiel im TV?

Hauptverantwortlich für die Übertragung der 2. Liga ist der Bezahlsender Sky. Nur das Zweitligaspiel am Samstagabend wird im Free-TV auf Sport1 gezeigt. Alle anderen Partien gibt es nur bei Sky zu sehen. Daraus lässt sich also schlussfolgern, dass auch das heutige Spiel nur beim Pay-TV-Sender gezeigt wird. Eine Übertragung im Free-TV gibt es also nicht.

Wie könnt Ihr jetzt aber bei Sky zusehen? Um Zugriff auf das Programm des Bezahlsenders zu erhalten, müsst Ihr dort erst einmal ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen, mit denen Ihr verschiedene Inhalte bei Sky sehen könnt. Um die 1. und auch 2. Bundesliga sehen zu können, braucht Ihr beispielsweise das "Fußball-Bundesliga-Paket". Habt Ihr ein solches Paket dann im Abo gebucht, könnt Ihr die Spiele auf den Pay-TV-Kanälen von Sky verfolgen.

Welche Pakete es genau gibt, und was Ihr dafür zahlen müsst, könnt Ihr hier noch einmal genauer durchlesen. Wenn Ihr ein gültiges Abo habt, dann seht Ihr ab 18:30 Uhr auf Sky Sport 1 die vollen 90 Minuten der Partie zwischen Regensburg und Werder Bremen.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Zusätzlich zur Übertragung im Pay-TV gibt es natürlich auch die Möglichkeit das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Dafür stehen Euch sogar einige unterschiedliche Optionen zur Auswahl.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Wer ein kostenpflichtiges Abo bei Sky abschließt, der erhält automatisch auch Zugang zu Sky Go, dem LIVE-STREAM-Service von Sky. Ihr müsst Euch nur die Sky Go-App herunterladen, Euch dann mit euren Zugangsdaten anmelden und könnt schon die verschiedenen Inhalte und Spiele eures gebuchten Pakets im LIVE-STREAM sehen. Auch hier wird das Spiel natürlich um 18:30 Uhr angepfiffen.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die nächste Möglichkeit stellt das Sky Ticket dar. Das ist besonders geeignet für alle, die gerne per LIVE-STREAM zusehen wollen, sich aber nicht unbedingt längerfristig vertraglich an Sky binden möchten. Mit dem "Supersport-Ticket" könnt Ihr 30 Tage lang die 1. und 2. Liga, sowie die Premier League und den DFB-Pokal live verfolgen. Das Ganze kostet Euch dann 29,99€. Sobald die 30 Tage abgelaufen sind, erlischt allerdings auch euer Zugriffsrecht. Dann müsstet Ihr wieder ein neues Ticket kaufen. Oder Ihr holt Euch direkt das Jahresabo. Dann zahlt Ihr immer nur 24,99€ monatlich.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen heute live: Mit OneFootball und Sky gemeinsam den LIVE-STREAM verfolgen.

Eine letzte Möglichkeit haben wir noch für Euch. Mittlerweile gibt es eine Kooperation zwischen Sky und der Fußball-Plattform OneFootball. Dadurch könnt Ihr jetzt auch ausgewählte Einzelspiele der 2. Liga im LIVE-STREAM verfolgen. Über die OneFootball-Seite könnt Ihr Euch ein Spiel aussuchen, müsst dann 3,99€ bezahlen und könnt dafür dann die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM von Sky verfolgen.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Natürlich hat GOAL auch wieder einen LIVE-TICKER für die Partie. Wenn Ihr also nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern könnt, dann seid Ihr dort genau richtig. Ihr werdet sofort informiert, wenn auf dem Rasen etwas passiert, egal ob Tor, gelbe Karte oder Auswechslung.

Jahn Regensburg vs. Werder Bremen heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen veröffentlicht haben, könnt Ihr sie hier sehen.