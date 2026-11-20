Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland MagentaSport

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Jahn Regensburg vs. Würzburger Kickers: Anstoßzeit

In der 3. Liga treffen Jahn Regensburg und die Würzburger Kickers aufeinander. Beide Klubs befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die gesicherten Plätze herzustellen.

Regensburg steht unter Trainer Sascha Hildmann unter Druck. Die jüngste 2:1-Niederlage gegen Meppen war ein Rückschlag, der die Situation auf Tabellenplatz 16 weiter verschärft hat.

Die Würzburger Kickers reisen als direkter Tabellenachbar an. Michael Schiele führt ein Team, das zuletzt ebenfalls stolperte: Ein 0:1 gegen Hoffenheim II war die bisher letzte Partie.

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die sich in der Tabelle kaum voneinander trennen. Ein Sieg könnte für den Gewinner den entscheidenden Abstand nach unten bedeuten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei Jahn Regensburg und Würzburger Kickers los?

Jahn Regensburg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der bisher letzte Auftritt endete mit einem 2:1 gegen Meppen – allerdings auf der Verliererseite. Zuvor gelang ein 2:1-Erfolg gegen Hansa Rostock. Insgesamt erzielte Regensburg in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte vier.

Die Würzburger Kickers verzeichnen in den vergangenen fünf Ligaspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt unterlagen sie Hoffenheim II mit 0:1. Besonders auffällig war das 4:0 gegen Meppen, das die Kickers auf der Verliererseite erlebten. Würzburg traf in diesem Zeitraum fünfmal und ließ acht Gegentore zu.

Jahn Regensburg vs. Würzburger Kickers: Aufstellungen

Jahn Regensburg vs. Würzburger Kickers: Form

Jahn Regensburg vs. Würzburger Kickers: Bilanz direkte Duelle

Jahn Regensburg vs. Würzburger Kickers: Die Tabellen