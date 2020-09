Jahn Regensburg vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Liga übertragen

Die 2. Liga steht in den Startlöchern: Regensburg empfängt Nürnberg. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Derby in Bayern: Der Jahn Regensburg trifft auf den . Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Beinahe wäre dieses Duell gar nicht zustande gekommen, doch der Club konnte sich in allerletzter Sekunde in der Relegation gegen Ingolstadt retten und spielt somit in dieser Saison auch zweitklassig. Im am Wochenende setzte sich der Jahn im Elfmeterschießen gegen den durch, Nürnberg verlor mit 3:0 gegen .

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen 1.FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Jahn Regensburg gegen 1.FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 2. Bundesliga (1. Spieltag)

: 2. Bundesliga (1. Spieltag) Datum : Freitag, 18. September 2020

: Freitag, 18. September 2020 Uhrzeit : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Ort: Regensburg

Jahn Regensburg gegen 1.FC Nürnberg heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der 2. Liga für diese Saison gesichert und zeit die Partie live und exklusiv in voller Länge! Ihr könnt Euch aussuchen, ob Ihr das Einzelspiel (auf Sky Sport 3 HD ) oder die Konferenz mit HSV gegen Düsseldorf (auf Sky Sport Bundesliga 1 HD ) schauen wollt. Sky geht ab 18 Uhr aus Unterföhring auf Sendung. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Aktuell könnt Ihr das Bundesliga-Paket für 12,50 Euro im Monat buchen – alle weiteren Infos dazu bekommt Ihr auf der Webseite von Sky.

🗣️ Alle haben sich tierisch gefreut. Man hat gesehen, wie sehr wir das wollten!" Jahn Torwart Alex Meyer über die Sekunden nach seinem entscheidenden gehaltenen Elfmeter gestern im Pokalspiel gegen @Rote_Teufel 🧤💥⚽ #FCKSSV



Zum kompletten Gespräch 👉 https://t.co/j1GyJPn0KJ pic.twitter.com/q8DKOJugp0 — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) September 14, 2020

Jahn Regensburg gegen 1.FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Sky-Receiver besitzt, der kann die 2. Liga auch über den LIVE-STREAM verfolgen! Dabei stehen Euch drei verschiedene Varianten zur Verfügung. Das Programm des Streams ist dabei identisch mit dem der TV-Übertragung.

Jahn Regensburg gegen 1.FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Allen Sky-Kunden unter Euch steht die Sky-Go-App automatisch zur Verfügung. Ihr müsst die App nur herunterladen, Euch einloggen – und schon kann der Fußballabend beginnen!



Jahn Regensburg gegen 1.FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Alle Zuschauer, die Sky nicht abonniert haben, müssen nicht auf die 2. Liga verzichten: Mit Sky Ticket bekommt Ihr für 29,95 Euro im Monat Zugriff auf diverse Sportübertragungen von Sky. Der Vorteil hierbei ist, dass Ihr das Ticket monatlich kündigen könnt. So seid Ihr nicht fest an den Bezahlsender gebunden. Alle weiteren Infos zum Ticket gibt’s hier.

Jahn Regensburg gegen 1.FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Wer die Onefootball-App besitzt, der kann sich für einmalige 3,99 Euro den Zugang zum Einzelspiel freischalten und Regensburg gegen Nürnberg über die App schauen. Hier haben wir einen Link zu Onefootball.

Jahn Regensburg gegen 1.FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese öffentlich sind.

Jahn Regensburg gegen 1.FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr wollt kein Geld für die Übertragung bezahlen? Dann schaut in den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal rein und verpasst nichts Wichtiges von der 2. Liga!

Jahn Regensburg gegen 1.FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr am Freitagabend keine Zeit habt, könnt Ihr Euch die Highlights der 2. Liga auf DAZN anschauen.

Wenn Ihr Euch jetzt den Gratismonat sichert, bekommt Ihr Sport pur geboten! Im September streamt DAZN die Bundesliga, , La Liga, , NFL, NHL, NBA, MLB, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis live! Nach dem Probeabo kostet das Portal monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

