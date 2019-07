Jahn Regensburg vs. VfL Bochum: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga

Der SSV Jahn Regensburg hat zum Saisonstart der 2. Bundesliga den VfL Bochum zu Gast. Goal verrät, wo die Partie in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Saisonstart in der Oberpfalz: Der SSV darf die Saison 2019/20 in der 2. mit einem Heimspiel beginnen. Am Sonntag um 15.30 Uhr geht es gegen den .

In der vergangenen Spielzeit spielte der SSV Jahn erneut eine gute Rolle und wurde am Ende Achter. Zum Saisonwechsel musste man aber den Abgang von Cheftrainer Achim Beierlorzer hinnehmen, der sich dem anschloss. Dennoch wohlen die Domstädter auch in der neuen Spielzeit kleine Brötchen backen und erstmal den Klassenerhalt sichern.

Auf der Gegenseite kommt mit dem VfL aus Bochum der Rangelfte der vergangenen Saison daher. Unter Robin Dutt soll es in dieser Saison weiter nach vorne gehen, gleich am ersten Spieltag will man in Regensburg etwas Zählbares mit nach Hause nehmen.

Jahn Regensburg vs. VfL Bochum im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alles Wissenswerte rund um die Übertragung der Partie. Um 14.30 Uhr geht es dann hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen.

Jahn Regensburg vs. VfL Bochum: Das Spiel der

Duell Jahn Regensburg vs. VfL Bochum Datum Sonntag, 28. Juli 2019 | 15.30 Uhr Ort Continental Arena, Regensburg ( ) Zuschauer 15.224 Plätze

Jahn Regensburg vs. VfL Bochum: Die 2. Bundesliga heute live im TV sehen

Die 2. Bundesliga beginnt wieder, das bedeutet, dass auch die Fans wieder darauf brennen, Fußball live im Fernsehen anzusehen. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wo Ihr Jahn Regensburg vs. VfL Bochum live im TV sehen könnt.

Die gute Nachricht vorweg, ehe wir mit der weniger guten fortfahren: Regensburg vs. Bochum wird im deutschen Fernsehen übertragen. Jedoch kommt die Partie nicht live im Free-TV, da kein deutscher Sender die Rechte an der 2. Bundesliga hält.

Stattdessen zeigt Sky Jahn Regensburg vs. VfL Bochum in voller Länge live. Beim Unterföhringer Sender kommt die Begegnung am Sonntagnachmittag sowohl als Einzelspiel als auch als Teil der Konferenz.

Zeitleich duellieren sich nämlich Wehen/Karlsruhe und Fürth/Aue. Die Vorberichterstattung zu allen drei Zweitligaspielen beginnt um 14.30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff.

Gibt es Voraussetzungen, um das Spiel sehen zu können? Ja, denn um bei Sky die 2. Bundesliga live im Fernsehen anschauen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses gibt es in unterschiedlichen Paketen zu erwerben, alle Infos zu Preise und Paketen gibt es auf der Homepage des TV-Senders. Zu dieser gelangt Ihr hier.

Jahn Regensburg vs. VfL Bochum: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur TV-Übertragung von Sky gibt es im World Wide Web auch die Möglichkeit, Jahn Regensburg vs. VfL Bochum heute im LIVE-STREAM anzuschauen.

Das geht über die Sky-Applikation Sky Go, die es Euch erlaubt, die vollen 90 Minuten Zweitligafußball live im Stream zu sehen und zu genießen. Zu Sky Go erhaltet Ihr dann einen Zugang, wenn ihr registrierter Kunde beim Unterföhringer Sender seid.

Mit einer Kundennummer und einem vierstelligen PIN könnt Ihr Euch dann anmelden, und Regensburg vs. Bochum in voller Länge genießen.

Habt Ihr noch keinen Account bei Sky, dann könnt Ihr Euch jederzeit dort anmelden und die Dienste in Anspruch nehmen.

Nochmal zu Sky Go: Auf dem Handy, Laptop oder Tablet könnt Ihr die App installieren, da Sky Go auf den meisten mobilen Geräten verfügbar ist. Hier gibt es die Apps zum Download:

Aufstellung Jahn Regensburg:

Jahn Regensburg startet mit folgender Aufstellung ins Duell gegen Bochum.

Meyer - Hein, Nachreiner, Correia, Okoroji - Geipl, Besuschkow - Saller, Stolze - Schneider, Grüttner

Die Aufstellung für das erste Saisonspiel ist raus 👇



Aufstellung Bochum:

In Regensburg schickt Bochums Trainer Robin Dutt folgende Elf auf den Platz.

Riemann - Decarli, Lorenz, Osei-Tutu - Losilla, Maier, Eisfeld, Blum, Janelt - Weilandt, Zoller, Pantovic

Jahn Regensburg vs. VfL Bochum: Die Highlights der 2. Bundesliga sehen

Jahn Regensburg trifft auf den VfL Bochum und die Partie kommt live im TV und im LIVE-STREAM. Fällt Euch das erst zu spät ein und die Partie ist bereits aus, dann könnt Ihr die besten Szenen rund 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN sehen.

Bei DAZN könnt Ihr alle Highlights der 2. Bundesliga anschauen, wenn Ihr nach Abpfiff der Spiele 40 Minuten wartet.

Das Einzige, was Ihr für diesen Service tun müsst, ist, ein Abonnement abschließen. Denn nur als registrierter Kunde kommt Ihr in den Genuss dieses Services.

Das Gute an einem Abonnement bei DAZN ist der Gratismonat, den jeder Neukunde erhält. Das heißt im Umkehrschluss, dass Ihr für die Highlights des Spiels keinen Cent zahlen müsst.

Nach den vier Wochen seid Ihr selbst in der Lage zu entscheiden, ob Ihr kündigen oder den Dienst weiter abonnieren wollt. DAZN hat natürlich nicht nur Highlights der 1. und 2. Bundesliga im Angebot. Seit neuestem gibt es dazu ausgewählte Buli-Spiele live im Stream. Bereits länger im Paket enthalten sind die Serie A. LaLIga, Ligue 1 und die Champions League. Das funktioniert mit DAZN, dem Sender, der auch noch andere Sportarten im Programm hat. Hier geht's zum aktuellen Kalender.

Jahn Regensburg vs. VfL Bochum heute im LIVE-TICKER verfolgen

Alternativ zum LIVE-STREAM, der TV-Übertragung und den Highlights vom DAZN offeriert Goal einen LIVE-TICKER zum Zweitligaspiel zwischen der Jahnelf und dem VfL Bochum.

Gegen 15.10 Uhr beginnen die Vorberichte, ehe dann um 15.30 Uhr der Ball ins rollen gebracht wird. In den Vorberichten erfahrt Ihr alles zum frischen Kader der Regensburger oder den Saisonzielen des VfL.

Rollt dann der Ball wirklich, dann erwarten Euch detaillierte Schilderungen des Geschehens - alle Tore, Highlights, Karten, Wechsel, und, und, und. Der LIVE-TICKER zu Regensburg vs. Bochum ist natürlich kostenlos.

Jahn Regensburg vs. VfL Bochum in der Saison 2018/19