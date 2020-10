Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. - so wird die 2. Bundesliga heute übertragen

Am Freitag trifft Jahn Regensburg auf Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga. Alle Informationen zur Übertragung heute live bekommt Ihr hier.

ist noch nicht in den Genuss gekommen fleißig Punkte zu sammeln. Drei Unentschieden und nur ein Sieg gegen den Karlsruher SC stehen bisher auf dem Punktekonto. Im DFB-Pokal konnten sich die Niederbayern im Elfmeterschießen gegen Kaiserslautern durchsetzen und die nächste Runde sichern.

Für Eintracht Braunschweig lief es an den ersten Spieltagen nicht so gut. Der Aufsteiger konnte erst am vierten Spieltag den ersten Sieg feiern. Am ersten Spieltag musste sich das Team von Trainer Daniel Meyer gegen Heidenheim geschlagen geben, ehe am zweiten Spieltag ein Unentschieden und am dritten Spieltag wieder eine Niederlage gegen Hannover folgte. Gegen Bochum gab es mit einem 2:1 den ersten Sieg der Saison, abgesehen vom spektakulären DFB-Pokal-Sieg gegen Hertha BSC mit 5:4.

Alle Informationen zum Spiel und der Übertragung im TV und LIVE-STREAM bekommt Ihr in diesem Artikel.

Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel: Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig

Wettbewerb: 5. Spieltag, 2.

Datum: Freitag, 23. Oktober 2020

Anstoß: 18.30 Uhr

Ort: Jahnstadion Regensburg

Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Die Übertragung der

Fans der 2. Bundesliga wissen es wahrscheinlich bereits, aber im Free-TV wird das Spiel heute nicht übertragen. Das ist zwar schade, aber kein Grund das Spiel zu verpassen. Wer das Spiel zwischen Regensburg und Braunschweig live sehen möchte, der ist bei Sky an der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM.

Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Das Spiel im TV sehen

Möchtet Ihr das Spiel im TV sehen gibt es eine Voraussetzung: Ihr müsst Sky-Abonnent sein. Nur wenn Ihr für die Dienste von Sky zahlt, könnt Ihr im TV live dabei sein.

Ist diese Bedingung erfüllt, könnt Ihr das Spiel live auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) sehen. Kommentiert wird von Klaus Veltman. Beginnen wird die Übertragung bereits um 18.00 Uhr mit den Vorberichten zur Partie, sodass Ihr perfekt eingestimmt werdet.

Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Das Spiel in der Konferenz sehen

Neben der Übertragung als Einzelspiel bietet Sky auch noch eine Konferenz an. Damit seht Ihr alle Spiele am Freitag parallel im Wechsel. So bleibt Ihr bei allen Spielen gleichermaßen auf dem Laufenden und verpasst keine Tore oder andere sehenswerten Spielzüge.

Die Konferenz seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ebenfalls ab 18.00 Uhr mit den Vorberichten. Durch die Konferenz wird Euch Moderator Hartmut von Kameke begleiten. Im Parallelspiel treffen heute der und der aufeinander.

Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Sky bietet neben der Übertragung im TV auch die Möglichkeit die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM z sehen. Mit Sky Go und Sky Ticket habt Ihr zwei Optionen, wie Ihr das Spiel über das Internet sehen könnt.

Mit dem LIVE-STREAM von Sky seid Ihr auch unterwegs dabei, wenn Ihr ein Smartphone oder Tablet besitzt. Mehr dazu in den folgenden Abschnitten.

Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Mit Sky Go live dabei sein

Sky Go bietet sich für alle Kunden an, die bereits ein Sky-Abonnement besitzen. Könnt Ihr das TV-Programm von Sky sehen, stehen Euch die gleichen Inhalte auch im LIVE-STREAM zur Verfügung.

Dazu müsst Ihr einfach die Sky Go App kostenlos herunterladen und Euch anmelden.

Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Den LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go gibt es noch Sky Ticket. Dieser Dienst ist für alle, die kein langfristiges Abonnement abschließen möchten. Das Sky Ticket könnt Ihr immer monatsweise kündigen. Wählt einfach das für Euch passende Ticket aus und schon könnt Ihr die 2. Bundesliga sehen, ohne Euch langfristig zu binden.

Mehr Informationen dazu bekommt Ihr hier.

Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel am Freitag nicht live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann schaut auf jeden Fall im LIVE-TICKER von Goal vorbei.

Hier bekommt Ihr das Spiel Jahn Regensburg vs. Eintracht Braunschweig live geschildert und seit stets auf dem aktuellen Stand. So habt Ihr das Ergebnis immer im Blick und verpasst mit Analysen, Statistiken und schnellen Aktualisierungen zum Spielgeschehen keinen wichtigen Moment.

Den LIVE-TICKER findet Ihr hier auf der Goal-Homepage.

Quelle: imago images / Laci Perenyi

Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Die Highlights auf DAZN

DAZN ist der Spezialist für die besonderen Szenen. Alle Highlights der 2. Bundeliga findet Ihr in kurzen Zusammenfassungen auf der Streaming-Plattform. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr so alles Wichtige zur Partie sehen. Schnappt Euch den Gratismonat und nutzt das Angebot sogar kostenlos.

Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Die Aufstellungen

Möchtet Ihr wissen, wer heute auf dem Rasen steht? Schaut zu einem späteren Zeitpunkt hier vorbei und schaut Euch die Aufstellungen an.