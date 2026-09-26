Jacksonville Jaguars gegen New England Patriots LIVE sehen: Online-Stream, TV-Sender und Anstoßzeit

Jacksonville Jaguars vs. New England Patriots: Anstoßzeit

27. Sept. 2026 - 13:00 EverBank Stadium

Die Jacksonville Jaguars empfangen die New England Patriots im EverBank Stadium (Jacksonville, Florida) in Woche 3 der NFL-Hauptrunde. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Jacksonville Jaguars gegen New England Patriots verfolgen

Das Spiel zeigt der NFL Game Pass auf DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket kaufen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu brauchen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format sowie Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs zuschauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Jacksonville Jaguars gegen New England Patriots – Mannschaftsnews

Beide Teams haben eine Bilanz von 1:1 und wollen mit einem Sieg einen Fehlstart mit 1:2 verhindern. Im Fokus steht das Quarterback-Duell zwischen Trevor Lawrence und Drake Maye, zudem reagieren beide Seiten mit Aufstellungsänderungen auf Verletzungen.

Team-News zu den New England Patriots

Die Patriots müssen mehrere Ausfälle verkraften, vor allem in der Offensive Line und in der Front Seven.

Injured Reserve (IR):

Die Mannschaft setzte Right Guard Mike Onwenu wegen einer Knöchelverletzung auf die IR, wodurch eine Lücke im Inneren der Offensive Line entsteht. Auch Safety Dell Pettus steht auf der IR.

Ausfälle:

Dre’Mont Jones (OLB) (Schulter),

Quintayvious Hutchins (OLB) (Knie)

Fraglich / wird beobachtet:

Eli Raridon (TE) – Er verpasste das Training wegen einer Oberschenkelverletzung aus dem Steelers-Spiel, daher ist sein Einsatz fraglich.

Craig Woodson (S) – Er hat ein Schulterproblem, trainierte zu Wochenbeginn nicht, erschien jedoch ohne Armschlinge.

Morgan Moses (T) und Reggie Gilliam (FB) – Beide plagen sich mit Problemen im Unterkörper, nahmen aber eingeschränkt am Training teil.

Gute Nachrichten:

Cornerback Carlton Davis III (Nacken) stieg zum "vollwertigen Teilnehmer" auf und soll in der Startformation stehen.

Team-News der Jacksonville Jaguars

Die Mannschaft von Cheftrainer Liam Coen geht weitgehend gesund in die Partie; nur wenige Akteure weisen kleine Verletzungen auf.

Nicht am Training teilgenommen (DNP):

Linebacker Branson Combs fehlte aus nicht verletzungsbedingten, persönlichen Gründen im Training.

Eingeschränkte Teilnahme (wird voraussichtlich spielen):

Jakobi Meyers (WR) – Er hat eine Daumenverletzung, wird aber voraussichtlich auflaufen, nachdem er bereits letzte Woche mit dieser Verletzung gespielt hat.

DaVon Hamilton (DT) – Er hat eine Rückenverletzung, bleibt aber Teil der Innenverteidigung.

Robert Hainsey (C) – Eingeschränkt durch Probleme am Ellenbogen und in der Leistengegend.

LeQuint Allen Jr. (RB) und Cole Van Lanen (OL) nahmen nur eingeschränkt am Training teil, sollen aber auflaufen.

Volles Training:

Cornerback Christian Braswell (Knie) trainierte voll und ist einsatzfähig.



