Jacksonville Jaguars gegen Cleveland Browns LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit: Jacksonville Jaguars gegen Cleveland Browns

13. Sept. 2026 - 13:00 EverBank Stadium

Die Jacksonville Jaguars empfangen die Cleveland Browns am Sonntag, 13. September, in Woche 1 der NFL-Hauptsaison 2026 im EverBank Stadium (Jacksonville, Florida). Der Anpfiff erfolgt um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Jacksonville Jaguars gegen Cleveland Browns verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Der Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network ist ebenfalls enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem diese zusätzlichen Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : Ultimate-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an vollgepackten Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Jacksonville Jaguars gegen Cleveland Browns – Mannschaftsnachrichten

Beide Teams sind weitgehend fit, doch Cleveland hat ein neues, kurzfristiges Problem in der Offensive Line.

Team-News zu den Jacksonville Jaguars

Die Jaguars sind körperlich in guter Verfassung und führen in ihrem ersten Bericht nur drei Spieler auf:

Jakobi Meyers (WR) (Daumen) – Er trainierte nur eingeschränkt, erklärte aber in der Kabine, dass er am Sonntag spielt. Die Coaches ernannten ihn zum festen Kapitän.

Cole Van Lanen (OT) (Knie): Eingeschränkt im Training, da er sich nach einer schweren Knieverletzung aus der letzten Saison noch in der Aufbauphase befindet. Über seinen Einsatz wird erst kurz vor Spielbeginn entschieden.

LeQuint Allen Jr. (RB) (Hüfte): Er fehlte im Training, nachdem er mehrere Wochen des Trainingslagers verpasst hatte. Die Coaches treffen erst kurz vor Spielbeginn die Entscheidung über seinen Einsatz; Chris Rodriguez Jr. und Bhayshul Tuten stehen bereit, um im Laufspiel einzuspringen.

Cleveland Browns Team-News

Die große Neuigkeit für Cleveland ist, dass Quarterback Deshaun Watson nach seinem Achillessehnenriss im Jahr 2024 zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder in der regulären Saison in der Startformation steht.

Cheftrainer Todd Monken bestätigte, dass Rookie Shedeur Sanders als erster Ersatzmann fungiert.

Das Training brachte jedoch ein Problem für die Offensive Line:

Teven Jenkins (G) (Rücken): Der Guard verließ das Training vorzeitig wegen einer Rückenverletzung, kurz nachdem Coach Monken ihn als Starter genannt hatte. Fällt er aus, rückt der Third-Round-Rookie Austin Barber als Right Guard auf.

Maliek Collins (DT) (Oberschenkel): Er trainierte nur eingeschränkt, wird aber voraussichtlich fit sein und in der Defensive eine wichtige Rolle spielen.

Parker Brailsford (C) (Daumen): Der Rookie ist eingeschränkt einsatzfähig, trainiert jedoch das Snapping mit der anderen Hand, um bereit zu bleiben.

Carson Schwesinger (LB) (Schulter): Er trainierte voll und ist einsatzbereit.



