Jack Grealish hat sich mit Vehemenz gegen einen Bericht gewehrt, wonach er bei Manchester City angeblich aussortiert wurde.

"Nur zu eurer Information: Ich erhole mich immer noch von einer Verletzung und bin deshalb noch nicht im Training. Ich wurde nicht 'aussortiert' - also hört auf, Sch**** zu verzapfen. Danke", kommentierte Grealish einen Instagram-Beitrag von ESPN UK, in dem behauptet wurde, Grealish und Kalvin Phillips seien für Citys gerade begonnene Vorbereitungstour in Asien außen vor gelassen worden.

Während das für Phillips, der vor einer erneuten Leihe an Zweitligist Sheffield United stehen soll, tatsächlich stimmt, ist es für Grealish nicht der Fall. Der Beitrag wurde mittlerweile auch wieder gelöscht.

Grealish ist vorerst wieder nach Manchester zurückgekehrt, nachdem er vergangenen Saison an den FC Everton verliehen war. Ob der offensive Mittelfeldspieler, dessen Vertrag 2027 ausläuft, noch eine Zukunft bei City hat, ist ungewiss.

Jack Grealish blühte während Leihe an Everton auf

Grealishs Fehlen bei der Asien-Tour liegt jedenfalls wie von ihm betont an den Folgen seines Fußbruchs, den er sich im Januar zugezogen hatte. Eine Rückkehr des Engländers ins Mannschaftstraining war deshalb bisher noch nicht möglich, Grealish arbeitet weiterhin an seinem Comeback.

"Jack ist im Moment hier und ein Spieler von Manchester City. Bei jedem Klub, zu dem ich komme, sage ich immer: Solange ein Spieler zum Verein gehört, ist es meine Pflicht, zu versuchen, ihn zu trainieren", ließ Citys neuer Trainer Enzo Maresca, der den abgewanderten Pep Guardiola ersetzt hat, die Tür für Grealish bei seiner offiziellen Vorstellung vergangene Woche grundsätzlich offen. Maresca hatte 2022/23 bereits als Co-Trainer bei City gearbeitet und kennt den englischen Nationalspieler daher bereits: "Er hat ein großes Herz und ist echt ein toller Typ. Wir werden sehen, was passiert", so der italienische Coach.





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Grealish war 2021 für die damalige Rekordsumme in Höhe von 117,5 Millionen Euro - erst diesen Sommer von Neuzugang Elliot Anderson (135 Millionen Euro) überboten - von Aston Villa zu den Skyblues gewechselt. Zwar war er phasenweise Stammspieler und hatte durchaus seinen Anteil am Triple-Gewinn 2022/23 inklusive Champions-League-Sieg, doch vollständig erfüllen konnte Grealish die angesichts der Ablöse enorm hohen Erwartungen nie so wirklich.

Vertrag von Jack Grealish bei City läuft 2027 aus

Nachdem er 2024/25 dann immer weniger spielte, ließ sich Grealish vergangenen Sommer an Everton verleihen, wo er gesetzt war und wieder aufblühen konnte. Zwischenzeitlich kam für ihn sogar die Hoffnung auf, eine Rückkehr in die Nationalmannschaft zu schaffen und bei der WM 2026 für England aufzulaufen. Der Fußbruch beendete diesen Traum im Januar dann jedoch jäh, seither konnte Grealish nicht mehr auf dem Platz stehen.

Wie es nun weitergeht, ist unklar. Eine realistische Zukunft bei City scheint weit weg, eine erneute Leihe an Everton ist dem Vernehmen nach wahrscheinlich - wenn die Toffees bereit sein sollten, weiterhin große Teile des üppigen Gehalts in Höhe von etwa 350.000 Euro pro Woche zu übernehmen. City könnte aber auch daran interessiert sein, den einstigen Rekordtransfer zu verkaufen und zumindest einen kleinen Teil der 2021 gezahlten Ablöse wieder einzunehmen. Nächstes Jahr könnte Grealish den englischen Vizemeister mit Vertragsende schließlich ablösefrei verlassen.



