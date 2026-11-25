So seht Ihr Jablonec gegen Lugano mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Sender. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 12:45 Stadion Strelnice

Jablonec empfängt Lugano im Stadion Strelnice in Jablonec nad Nisou zu einem Spiel der Ligaphase der Conference League.

Die Gastgeber sind in schlechter Form. Sie stehen in der Tabelle der Conference League auf Platz 23 und haben keines ihrer letzten fünf Spiele gewonnen.

Die Mannschaft von Lubos Kozel verlor am 21. November in der ersten Liga mit 1:3 gegen Artis Brno. Zuvor hatte sie gegen denselben Gegner im Pokal mit 1:2 und Ende Oktober gegen Slavia Prag mit 0:5 verloren.

Lugano reist in deutlich besserer Form an und führt die Tabelle der Conference League auf Platz eins an. Die Mannschaft von Mattia Croci-Torti hat vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen.

Zuletzt gewann sie am 21. November in der Super League mit 2:1 gegen Grasshopper. In Europa besiegte sie bei ihrem vorherigen Auftritt FK Kauno Zalgiris mit 3:0.

Die Gäste reisen als klarer Favorit nach aktueller Form nach Tschechien. So könnt Ihr das Spiel verfolgen.

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