Ex-Inter-Stürmer Ivan Zamorano: Barcelona kann sich Transfer von Lautaro Martinez nicht leisten

Ivan Zamorano glaubt nicht an einen Transfer von Lautaro Martinez zum FC Barcelona. Die geforderte Ablöse sei für den Verein derzeit nicht zu stemmen.

Der ehemalige chilenische Nationalstürmer Ivan Zamorano glaubt nicht, dass sich der einen Transfer von Inter Mailands Lautaro Martinez leisten kann. Das sagte der Ex-Inter-Spieler im Gespräch mit dem mexikanischen Sender MisionTUDN.

"Barcelona hat wirtschaftliche Probleme, die es ihnen nicht erlauben, Lautaro unter Vertrag zu nehmen", betonte Zamorano. Er ist überzeugt, dass wegen der Corona-Pandemie kein Verein die geforderten 111 Millionen Euro Ablöse zahlen kann: "Meiner Meinung nach wird er bleiben, ich habe keinen Zweifel daran", so der 53-Jährige.

Martinez soll bei gleich zwei Vereinen aus Spaniens auf der Liste stehen: Demnach bekunden sowohl der FC Barcelona als auch Real Madrid Interesse an dem 22-Jährigen, der in der aktuell unterbrochenen Serie-A-Saison auf elf Tore in 22 Spielen kommt.

Mehr Teams

Zamorano überzeugt: Cavani-Gerüchte haben nichts mit Martinez-Transfer zu tun

Inter Mailand soll sich deshalb bereits nach einem Ersatz für den argentinischen Nationalspieler umgeschaut haben und dabei auf Edinson Cavani von Paris Saint-Germain gestoßen sein. Für Zamorano steht dieses Gerücht jedoch nicht in Verbindung zu einem nahenden Martinez-Abschied.

"Ich hoffe wirklich, dass Lautaro bei Inter bleibt", erklärte der ehemalige Inter-Stürmer: "Er ist ein junger Mann. Cavani ist elf Jahre älter und verfügt über enorme Erfahrung in verschiedenen Klubs. Aber Cavanis Ankunft hat nichts mit einem Verkauf von Lautaro zu tun", so Zamorano, für den Cavani stattdessen eine "Alternative zu den Stammspielern" ist.