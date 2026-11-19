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Italien U17 gegen Jamaika U17 wird live auf RaiPlay übertragen. Nachfolgend findet Ihr die Details zum Livestream des Spiels.

Italien U17 trifft bei der U17-Weltmeisterschaft auf Jamaika U17. Dabei will die italienische Auswahl ihren Status als stärkstes Team der Gruppe E bestätigen.

Die italienische U17 geht in herausragender Form in diese Partie. Fünf Siege in Folge zeugen von einer gefestigten Mannschaft, die sich auch in schwierigen Phasen durchsetzen kann. Ihr Spiel hat sowohl offensiv als auch defensiv überzeugt.

Jamaika U17 ist ein Gegner, der nicht unterschätzt werden sollte, auch wenn die Reggae Boyz in der Gruppe auf Platz drei stehen. Das karibische Team bringt internationale Erfahrung mit und will bei einem Turnier dieser Größenordnung überraschen.

Für Italien ist dies eine konkrete Gelegenheit, die Tabellenführung in der Gruppe zu festigen und mit vollem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten der nächsten Turnierphase näherzukommen. Die italienische U17 hat gezeigt, dass sie Spiele taktisch reif gestalten kann.

Nachfolgend findet Ihr alle Informationen dazu, wie Ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Team-News

Zu Italien U17 liegen derzeit keine offiziellen Informationen über Verletzungen, Sperren oder voraussichtliche Aufstellungen vor. Die Angaben werden aktualisiert, sobald der Trainerstab vor dem Anpfiff Näheres mitteilt.

Auch bei Jamaika U17 gibt es keine gesicherten Neuigkeiten zum Kader oder zu möglichen Ausfällen. Weitere Informationen folgen in den Stunden vor dem Spiel.

Aktuelle Form

Italien U17 hat in den letzten fünf Spielen eine hervorragende Bilanz vorzuweisen: fünf Siege aus fünf Partien. Zuletzt gab es am 17. November 2026 in der Qualifikation zur U17-Europameisterschaft einen 1:0-Erfolg gegen Frankreich U17. Zuvor hatte die italienische U17 Armenien U17 mit 4:0 und Luxemburg U17 deutlich mit 6:0 geschlagen. Insgesamt erzielte sie in den letzten fünf Partien 13 Tore und kassierte nur einen Gegentreffer, was für eine sehr zuverlässige Defensive spricht.

Für Jamaika U17 ist die Auswahl an Ergebnissen im verfügbaren Datensatz deutlich kleiner: Erfasst sind drei Spiele, die alle von der U17-Weltmeisterschaft 2011 stammen. Die Bilanz lautet ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Die Reggae Boyz spielten damals 1:1 gegen Frankreich und verloren 1:2 gegen Argentinien. Aktuelle Daten zur Form Jamaikas sind derzeit nicht verfügbar.

Direkter Vergleich

Zu den letzten fünf direkten Duellen zwischen Italien U17 und Jamaika U17 liegen keine Daten vor. Auf Grundlage der verfügbaren Informationen lässt sich keine historische Bilanz zwischen den beiden Nationalteams erstellen.

Tabelle

WM U17 Gruppe E Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Italien U17 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Elfenbeinsküste U17 CIV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Jamaika U17 JAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Usbekistan U17 UZB 0 0 0 0 0 0 0 0 Nächste Runde Mögliche nächste Runde

In Gruppe E der U17-Weltmeisterschaft steht Italien derzeit auf Platz eins, während Jamaika in der Gruppe Dritter ist.