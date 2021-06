Italien vs. Schweiz - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellungen - alles zum EM-Gruppenspiel

Italien will an den gelungenen Auftakt der EM anknüpfen. Hier findet ihr alle Infos zu TV, LIVE-STREAM, Highlights und Aufstellungen der Partie.

Italien ist der Start in die EM geglückt. Mit dem 3:0-Sieg im Eröffnungsspiel gegen die Türkei hat man das Tor zum Achtelfinale schon einmal weit aufgestoßen.

Jetzt will man nachlegen. Am besten gleich heute am 16.06 um 21:00 Uhr. Im Olympiastadion der Ewigen Stadt trifft die Squadra Azzurra heute auf die Schweiz. Aber auch die hat das Weiterkommen fest im Visier. Nach Italien als Favorit auf den Gruppensieg werden sich wahrscheinlich die Schweiz und Türkei um den zweiten Platz streiten. Deshalb wird auch die Mannschaft von Vladimir Petcovic alles daran setzen, heute Abend gegen die Italiener zu punkten.

Italien vs. Schweiz - Die Begegnung im Überblick

Duell Italien vs. Schweiz Wettbewerb Europameisterschaft 2021 - Gruppenphase Ort Olympiastadion Rom Anpfiff 21 Uhr

Italien vs. Schweiz - Die TV-Übertragung der Gruppenphase

Die gute Nachricht gleich vorweg: das Spiel zwischen Italien und der Schweiz ist ganz wie gewohnt im deutschen Free-TV zu sehen. Durch die Sublizenzierung der Übertragungsrechte der EM-Spiele von ARD und ZDF an den Streamingdienst MagentaTV, sind zehn der insgesamt 51 Partien nur im LIVE-STREAM bei MagentaTV zu sehen, und werden somit nicht im Free-TV gezeigt. Die Partie Italien vs. Schweiz ist davon allerdings nicht betroffen.

Italien vs. Schweiz - Die Übertragung in der ARD

Ab 20:15 beginnt die Vorberichterstattung in der ARD, und Moderatorin Jessy Wellmer geht mit Experte Bastian Schweinsteiger näher auf das zweite Gruppenspiel der italienischen Nationalelf ein. Als Kommentator meldet sich Gerd Gottlob aus Rom.

Italien vs. Schweiz - die TV-Übertragung auf einen Blick

​ Vorberichte: ab 20:15 Uhr

Vorberichte: ab 20:15 Uhr Anpfiff: 21:00 Uhr

Moderatorin: Jessy Wellmer

Experte: Bastian Schweinsteiger

Kommentator: Gerd Gottlob

Italien vs. Schweiz - Wo kann man das Spiel im LIVE-STREAM sehen?

Im LIVE-STREAM ist das Spiel nicht nur bei der ARD zu sehen, sondern auch bei dem vorher angesprochenen Streamingdienst MagentaTV. Dieser hat sich die Rechte an der LIVE-STREAM Übertragung aller EM-Spiele gesichert. Wer das Spiel also so verfolgen will, der kann zwischen der ARD und MagentaTV entscheiden. Wo die Unterschiede darin genauer liegen, erklären wir euch jetzt.

Italien vs. Schweiz - der LIVE-STREAM der ARD

Kostenlos verfügbar ist der LIVE-STREAM der ARD. Auch dort bekommt ihr wie in der TV-Übertragung Gerd Gottlob zu hören. Zum LIVE-STREAM kommt ihr über die Website der ARD oder einfach über diesen Link.

Italien vs. Schweiz - der LIVE-STREAM bei MagentaTV

Auch der Streamingdienst der Telekom zeigt - wie oben geschrieben - die Partie im hauseigenen LIVE-STREAM. Dort ist eigentlich rund um die Uhr Berichterstattung zur EM zu finden, neben den Spielen gibt es auch tägliche Updates zur Lage der deutschen Nationalelf, Taktikanalysen und vieles mehr.

Dafür hat man sich einige Hochkaräter an Bord geholt. Neben Moderator Johannes B. Kerner sind Fredi Bobic und Michael Ballack als Experten mit dabei. Am Mikrofon kann man u.a. Wolff Fuss und Jan Platte hören. Im Gegensatz zur ARD, ist der LIVE-STREAM bei MagentaTV aber nicht kostenlos. Mit dem aktuellen Sonderangebot zur EM erhaltet ihr die ersten drei Monate gratis, danach werden allerdings 10€ monatlich fällig. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Italien vs. Schweiz - der LIVE-TICKER zum Spiel

Wer das Spiel nicht direkt live verfolgen kann, der hat mit dem LIVE-TICKER von Goal seinen Partner gefunden. Hier verpasst ihr kein Tor und keine Karte, und könnt immer bequem von eurem Smartphone ablesen, wie der Stand in der Partie zwischen Italien und der Schweiz aktuell ist. Den Link zum LIVE-TICKER findet ihr hier.

Italien vs. Schweiz - die Highlights auf DAZN

Auch wenn DAZN keine Liveübertragungen der Spiele zeigt, müsst ihr auch hier nicht auf EM-Fußball verzichten. Pünktlich eine Stunde nach Abpfiff findet ihr dort alle Highlights der Spiele. Die monatlichen Kosten für ein DAZN-Abo belaufen sich auf 11,99€, dieser Preis wird allerdings ab August noch einmal um 3€ pro Monat erhöht.

Dafür bekommt ihr dann noch mehr Bundesliga und Champions-League Spiele dort zu sehen. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann mit dem kostenlosen Probemonat auch ganz unverbindlich, die verschiedenen Sportangebote des Streamingdiensts für 30 Tage kostenfrei nutzen.

Italien vs. Schweiz - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights im Überblick

TV ARD LIVE-STREAM ARD / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Italien vs. Schweiz - die Aufstellungen der beiden Mannschaften

Sobald die Aufstellungen der Teams bekanntgegeben werden, könnt ihr sie hier finden.